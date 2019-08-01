حالتها ميؤوس منها.. طائرة إخلاء طبي تطير بـ” فجر السعيد” إلى فرنسا في محاولة أخيرة لإبقائها على قيد الحياة

نٌقلت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد بشكل عاجل إلى فرنسا على متن طائرة إخلاء طبي، في محاولة أخيرة لإنقاذ حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل كبير وعجز أطباء الكويت عن معالجتها بعد انتكاسة تعرضت لها عقب إجرائها عملية خطيرة.

عملية النقل إلى فرنسا تمت بأمر مباشر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما ذكره نجل شقيقة الإعلامية الكويتية.

فواز عثمان الأمير ابن أخت فجر السعيد، كتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): ”صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والد الجميع أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.”

صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد والد الجميع أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج .. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة ولفتته الإنسانية تجاه ابنائه، داعيا الباري عز وجل ان ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل.

🙏🙏🙏🌷🌷🌷🇰🇼🇰🇼🇰🇼 pic.twitter.com/yt74i9w3eu — فواز عثمان الأمير (@Fawazoalameer3) August 1, 2019

وتابع:”خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيًا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل“.

ولاحقًا، أوضح ”الأمير“ في تغريدة أخرى، أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا برفقة المطربة الإماراتية أحلام، وذلك بعد أن تعرضت لنكسة صحية إثر إجرائها عملية جراحية.

فرنسا عفواااا https://t.co/6MvCi1QzI7 — فواز عثمان الأمير (@Fawazoalameer3) August 1, 2019

وكانت فجر السعيد، قد تعرّضت لأزمة صحيّة حادّة صباح الخميس الماضي بعد إجرائها لعملية جراحية وأُدخلت إلى العناية المركّزة، وانتشر بعدها أنباء عن توقف قلبها وتدهور حالتها الصحية بشكل كامل.

لكن الإعلامية الكويتية، مي العيدان نفت ذلك في تدوينة عبر “انستجرام”، قائلة: “كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الأكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة.

وأكدت أنها تعرضت لنزيف في المعدة فقط وليس في الدماغ كما أشيع، مضيفة “بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام المقبلة ستخرج من العناية المركزة”.

فيما كشفت المطربة الإماراتية أحلام، تفاصيل الحالة الصحية للسعيد، وأسباب تدهور حالتها الصحية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” صورة لفجر وأرفقتها بنشر تفاصيل حالتها الصحية منذ تدهور حالتها صباح الخميس.

وقالت: “فجر دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عملية باي باس “تحويل مسار” وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف، ما استدعى إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير”.