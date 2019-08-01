حارس بارات دبي ضاحي خلفان: “الحمدين” عندما فشالا في اغتيال المغفور له فقدا اعصابهما!

شن ضاحي خلفان، حارس بارات دبي، نائب قائد شرطتها، الخميس، هجوماً على الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولد أمير قطر، ورئيس وزرائها الأسبق حمد بن جاسم، متهماً اياهما بالعمل على اغتيال الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال خلفان في تغريدة رصدتها “وطن”، :” عندما فشل الحمدين في اغتيال المغفور له بإذن الله الملك عبدالله والذي لو حدث لا قدر الله لأحدث بلبلة أمنية في المملكة قد تستغلها بعض الجماعات المتعاونة مع الحمدي”- حسب زعمه- الامر الذي أدى بهما إلى فقدان أعصابهما وقاما والكلام له بالمجاهرة بعداوتهما للمملكة والتشنيع في ما تقوم به حتى وصل ذلك الى دور المملكة لخدمة الحجيج”.

عندما فشل الحمدين في اغتيال المغفور له بإذن الله الملك عبدالله والذي لوحدث لا قدر الله لاحدث بلبلة امنية في المملكة قد تستغلها بعض الجماعات المتعاونة مع الحمدي.فقد الحمدين اعصابهما وقاما.بالمجاهرة بعداوتهما للمملكة والتشنيع في ما تقوم به حتى وصل ذلك الى دور المللكة لخدمة الحجيج — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 31, 2019

ولاقت تغريدة خلفان “غير المفهومة” انتقاداً واضحاً من جانب المغردين الذين هاجموه وانتقدوا ما يقوله، بعد تطاوله على شيوخ قطر من أجل تجميل صورته أمام السعودية.

وقال مغرد في تعليقه على هذيان “خلفان”، حسب ما رصدت “وطن”، كلام مبالغ فيه كثيراً، يعني شو الملك عبدالله كان نايم في بيت شعر و حمد قطر مثل غليص..احكوا شيء منطقي يصدقه العقل .كنتوا سمنة ع عسل من عشرات السنين وانت كنت تصفق ل حمد و ل تميم ..طول بالك سيد ضاحي خذلك سنكرز.

كلام مبالغ فيه كثيراً، يعني شو الملك عبدالله كان نايم في بيت شعر و حمد قطر مثل غليص..احكوا شيء منطقي يصدقه العقل .كنتوا سمنة ع عسل من عشرات السنين وانت كنت تصفق ل حمد و ل تميم ..طول بالك سيد ضاحي خذلك سنكرز 😜 — ismailaltourad (@ismailaltourad) August 1, 2019

صراحة ابدعت ادخلت الكراهية الحادةبين السعودية وقطر

ضربت الرقم القياسي — وجدي هزاع (@Wagdyhazza) July 31, 2019

هذا اعتراف صريح منك. ستندم ذات يوم على هذا الكلام. وستعض اناملك الذي كتبتة. — Moha,d ALhemyariالحميري محمد (@al_hamery) July 31, 2019

وسخر المغرد عبدالعزيز من تغريدة خلفان قائلاً له :” في هذا الوقت تم اتهام معمر القذافي في محاولة الاغتيال اليوم أصبحت قطر “.