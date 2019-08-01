بعد إصدار حكماً جائراً بحقه.. الإفراج عن سائق “حافلة عُمان” بكفالة

أفرجت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم الخميس، بكفالة عن السائق العُماني، والذي تسبب بمصرع 17 راكبًا وإصابة 13 آخرين بالخطأ إثر حادث سير، وذلك بناءً على طلب دفاعه، فيما جرى تأجيل القضية إلى الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن دفاع السائق سيقدم خلال الجلسة المقبلة مذكرة استئنافية حول حكم أول درجة، القاضي بسجن السائق البالغ من العمر 53 عامًا، لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع الديات الشرعية للضحايا بقيمة إجمالية 3 ملايين و400 ألف درهم (931,507) دولار، إضافة الى غرامة 50 ألف درهم (ما يعادل 13,700 دولار) وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته.

وكانت الحافلة قادمة من سلطنة عُمان إلى دبي في عيد الفطر، حين وقع الحادث على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، وأدى إلى وفاة 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

وكشفت الشرطة أن الحادث ”وقع نتيجة خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارًا غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية؛ ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب“.

وأضافت أن“السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون أن ينتبه إلى لوحة تنبيه تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، إضافة إلى إرشادات تحذيرية لم ينتبه لها، ومطب صناعي، وحاجز علوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم؛ لأن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة“.

واستمر السائق في طريقه رغم الإرشادات التحذيرية حتى اصطدمت الحافلة بحاجز يقطع الطريق أفقيًّا من جهة اليسار، واخترق هذا الحاجز الزجاج الأمامي للحافلة، ليقتل غالبية الركاب الذين كانوا يجلسون في جهة اليسار.