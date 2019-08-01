إيران تسعى لتجنيد عملاء سعوديين مقيمين في الإمارات لحسابها.. مصدر أمني مطلع يكشف تفاصيل خطيرة

زعم حساب “بدون ظل” الشهير على تويتر أن إيران تسعى لتجنيد عملاء سعوديين مقيمين في الإمارات لحسابها، مشيرا إلى أن طهران طلبت من الإمارات إمدادها بأسماء العملاء السعوديين لديها ضمن شروط الاتفاقية الأخيرة بينهما.

وقال الحساب الذي يعرف نفسه على أنه ـ ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ ويحظى بمتابعة أكثر من 230 ألف شخص على تويتر، إن من شروط الاتفاقية التي وقعت في إيران إرسال جميع أسماء العملاء السعوديين المقيمين في الامارات.

من شروط الاتفاقيه التي وقعت بالامس في ايران ، ارسال جميع اسماء العملاء السعوديين

المقيمين في الامارات ، والذين يترددون بشكل

دائم لاجهزتنا الامنية ، بهدف تجنيدهم لصالح

ايران. — بدون ظل (@without__shadow) July 31, 2019

وأوضح “بدون ظل” في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن هؤلاء العملاء “يترددون بشكل دائم لأجهزتنا الأمنية” وأن هدف إيران هو تجنيدهم لصالحها.

وأفادت قناة “روسيا اليوم”، أن إيران والإمارات، أبرمتا اليوم الخميس، اتفاقاً للتعاون الحدودي بينهما، وأن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة أشهر.

وجاء إبرام الاتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له في طهران “لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين”.

ووصف “الأحبابي” توقيع اتفاقية التعاون الحدودي بأنها خطوة إيجابية لتأمين مصالح البلدين، ستسهم في تعزيز أمن الحدود ومراقبتها وتسهيل التنقل عبرها.

وقال قائد خفر السواحل الإماراتي: “نحن سعداء جدا لوجودنا بجوار الأصدقاء حرس الحدود الإيرانيين”.

بدوره، ذكر رضائي أن الطرفين قررا عقد اجتماعات متواصلة، وأضاف: “سنعقد اجتماعا كل ستة أشهر في إحدى المناطق الحدودية بدعوة من أحد الطرفين”.

وأشاد رضائي بالتعاون الحدودي المشترك، معتبرا أنه “خطوة لحفظ المصالح بين إيران والإمارات”.