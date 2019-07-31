وزارة المالية العُمانية تكشف حقيقة تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021

نفت وزارة المالية العمانية الأربعاء، تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التزامًا بالاتفاقية الخليجية الموحدة لتطبيق هذه الضريبة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن الأمانة العامة للضرائب تقوم حاليا باستكمال التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية استعدادًا لتطبيق هذه الضريبة فور إقرار تطبيقها.

وتؤكد الوزارة استمرار السلطنة في تطبيق عدد من الإجراءات المالية في الجوانب المتعلقة بالإيرادات والإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي للمالية العامة.

وتشير الحسابات المالية للسلطنة إلى أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها تحقق نتائج إيجابية في السيطرة على الإنفاق الحكومي وخفض العجز السنوي مقابل زيادة في الإيرادات الحكومية.

يأتي ذلك، رداً على ما نشرته وكالة “رويترز” الثلاثاء، إذ ذكرت في تقريرٍ لها إن سلطنة عمان تخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، أرجأت التنفيذ إلى 2019.

واعتبرت “رويترز” أن التأخير “انتكاسة” لسلطنة عمان، التي قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنها يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.