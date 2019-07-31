هذا ما قاله حمد بن جاسم عن خيانة السعودية للإمارات.. لخص ما يجري بهذا “المثل الشعبي” الشهير

ألمح رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن خليفة آل ثاني، لزيارة وفد عسكري إماراتي لطهران أمس وعقد اتفاقية صلح مشتركة مع إيران فيما وصفه ناشطون بخيانة إماراتية للسعودية حليفتها وعدو إيران الأول بالمنطقة.

وسخر “بن جاسم” من الهرولة الإماراتية تجاه إيران والتخلي عن المملكة، بمثل شعبي شهير ألمح به للحدث في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)

للأسف اصبح ينطبق علينا في الخليج المثل الشعبي الذي يقول (إن سلمّت انا وناقتي ما علي من رفاقتي) وهذا مالا نريده — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 30, 2019

ودون ما نصه:”للأسف اصبح ينطبق علينا في الخليج المثل الشعبي الذي يقول (إن سلمّت انا وناقتي ما علي من رفاقتي) وهذا مالا نريده”

وتسببت تغريدة رئيس وزراء قطر السابق في هجوم عنيف عليه من قبل مغردين وكتاب سعوديين محسوبين على النظام على رأسهم هيلة المشوح ومنذر آل الشيخ مبارك، فضلا عن كتائب الذباب الإلكتروني.

بس التسجيلات تقول غير هالكلام!

لاجدوى من تمثيل دور المصلح البريء ، لأنه لايليق بك إلا دور الشيطان المريد!https://t.co/Ea8cQXJdw4@hamadjjalthani — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) July 31, 2019

خلك من السياسة وهذه السوالف أنت عديتها وخلنا في ناقتك عسى جابت سعر زين !!!https://t.co/cGp6ZgfYT2 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) July 30, 2019

أولاً .. انت ابعد بس.. الذود مرعي لو قيل همل.



ثانياً؛ لا سلمت انت ولا ناقتك..

و ناقتك المعزولة في الشبك وتقودها"شريفة".#امجد_طه



pic.twitter.com/QeUnam4PNs — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 31, 2019

وبرز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم حمل عنوان “#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات” عقب زيارة وفد إماراتي عسكري رفيع لطهران أمس وعقد اتفاقية مشتركة لإنهاء التوتر بالخليج، الأمر الذي اعتبره سعوديون خيانة إماراتية للمملكة حليفتها معبرين عن خيبة أملهم في الإماراتيين.

واتفقت إيران والإمارات أمس الثلاثاء على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج، خلال زيارة بدأها اليوم وفد عسكري إماراتي إلى طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، رغم التوترات المتصاعدة في الخليج على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأميركي ضد طهران.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا بعد لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مع إبراز صورة لهما وهما يتصافحان.

وشدّد القائد الأمني الإيراني على أن “حماية” منطقة الخليج الإستراتيجية وبحر عمان ينبغي أن تعود لشعوبها، وألا نسمح لسائر الدول أن تمسّ أمننا الإقليمي”.

وأكد على أهمية الاتصالات الهاتفية والميدانية، مضيفا: “نستطيع من خلال النهوض بمستوى التعاون الثنائي أن نقيم ملتقيين سنويا في طهران وأبو ظبي، فضلا عن لقاءات ميدانية في المناطق الحدودية بين قادة البلدين لاحتواء المشاكل الحدودية والعمل على حلها”.

واعتبر أن لقاء الوفد العسكري الإماراتي محطة مهمة لتحقيق التعاون الأمني بين البلدين، وأنه يجب إدارة الحدود المشتركة مع الإمارات عبر تعزيز التواصل الميداني المشترك.

من جهته رحب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، وأكد أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية.

وقال إن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص”.

وامتدح العميد الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية، قائلا “إن الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كلم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.