كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء “دير” الإيراني .. غرق عبّارة إيرانية وهذا مصير طاقمها

أفادت قناة “روسيا اليوم”، عصر الأربعاء، بغرق عبّارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة الإماراتية إلى ميناء دير الإيراني.

وأضافت القناة أنه تم إنقاذ ثلاثة من الطاقم فيما بقي اثنان في عداد المفقودين.

وأكدت أيضا العثور على العبارة، مشيرة إلى أنها غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

ووصل وفد عسكري إماراتي، الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واتفقت إيران والإمارات، على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج، خلال لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني، قاسم رضائي، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي.

ورحب قائد قوات حرس الحدود الإيراني بالوفد الإماراتي قائلا: “سبق لنا أن أقمنا علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع الإمارات، وهذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين”.

وقال رضائي إن بلاده تواجه على المناطق الحدودية الإيرانية الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن “ظاهرة التهريب تشكل معضلة كبيرة للقوات الحدودية في كلا البلدين”.

وأشار إلى أنه “من شأن هذا اللقاء أن يشكل انطلاقة لبلوغ مستوى أمني جيد في هذا الخصوص، وأن النهوض بمستوى العلاقات الثنائية يسهم في توفير الأمن المستدام لشعبي البلدين”.

وشدّد القائد الأمني الإيراني على أن “منطقة الخليج الاستراتيجية وبحر عمان يبنغي أن تعود لشعوبها وألا نسمح لسائر الدول أن تمسّ أمننا الإقليمي”.

وأضاف: “نستطيع من خلال النهوض بمستوى التعاون الثنائي، أن نقيم ملتقيين سنويا في طهران وأبوظبي، فضلا عن لقاءات ميدانية في المناطق الحدودية بين قادة البلدين لاحتواء المشاكل الحدودية والعمل على حلها”.

بدوره، أعرب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي عن ترحيبه بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، وفق الوكالة الإيرانية.

ونقلت الوكالة قوله: “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءاتها في هذا الخصوص”.

وأكد “ضرورة الرقي بمستوى العلاقات الحدودية، ومواصلة الإجراءات المشتركة والتنسيق المستدام بهدف تأمين التجارة وسلامة الملاحة البحرية”.