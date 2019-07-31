عُمانيون غاضبون من إعلان السلطنة عن اتفاقية ضخمة للغاز دون توضيح ويطالبون وزارة النفط بنشر التفاصيل
أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية, اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية مع شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي عمان” بخصوص حق التنقيب عن الغاز.
ووفقا لبيان صدر عن الوزارة العمانية على موقع “تويتر” فإن الاتفاقية تهدف للتنقيب في منطقة الامتياز رقم 77، والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.
وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل “تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية”، معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة.
ولم تفصح وزارة النفط العُمانية عن أي تفاصيل أخرى للاتفاقية أو بنودها، ما دفع مغردون عُمانيون لمطالبة الوزارة بنشر التفاصيل كحق من حقوق المواطن العُماني.. حسب وصفهم.
وأكد أحد النشطاء أن التفاصيل دائما مهمة ومن حق المواطن معرفتها، مضيفا: “أمنية حياتي بس اني اشوف مؤسساتنا تشارك المواطن تفاصيل عمل الحكومة”
وتبذل السلطنة جهودا مكثفة في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها باعتبار هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الصناعية التي تلعب دورا ملحوظا في تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، إذ يشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد وزارة النفط والغاز هي الوزارة المخولة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والاشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث وبالتنقيب وغيرها من المسؤوليات.