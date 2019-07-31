عُمانيون غاضبون من إعلان السلطنة عن اتفاقية ضخمة للغاز دون توضيح ويطالبون وزارة النفط بنشر التفاصيل

أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية, اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية مع شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي عمان” بخصوص حق التنقيب عن الغاز.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة العمانية على موقع “تويتر” فإن الاتفاقية تهدف للتنقيب في منطقة الامتياز رقم 77، والبالغ مساحتها 2734 كيلومترا مربعا.

وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل “تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية”، معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة.

ولم تفصح وزارة النفط العُمانية عن أي تفاصيل أخرى للاتفاقية أو بنودها، ما دفع مغردون عُمانيون لمطالبة الوزارة بنشر التفاصيل كحق من حقوق المواطن العُماني.. حسب وصفهم.

شئ تفاصيل عن العقد ولا ممنوع — هلال العولقي🇴🇲 (@hilal_aloulaqi) July 31, 2019

ممكن توضيح عن تفاصيل الاتفاقيه وشرحها عشان يفهمً المواطن 🙂🌚 — ٵ̷ ل̷ع̷ٍٵ̷ ص̷ف̷َ (@alassef_92544) July 31, 2019

وأكد أحد النشطاء أن التفاصيل دائما مهمة ومن حق المواطن معرفتها، مضيفا: “أمنية حياتي بس اني اشوف مؤسساتنا تشارك المواطن تفاصيل عمل الحكومة”

جماعة الخير التفاصيل دائما مهمة ومن حق المواطن معرفتها

أمنية حياتي بس اني اشوف مؤسساتنا تشارك المواطن تفاصيل عمل الحكومة — ••Stranger•• (@Hi04749088) July 31, 2019

وتبذل السلطنة جهودا مكثفة في مجال التنقيب عن النفط في أراضيها باعتبار هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الصناعية التي تلعب دورا ملحوظا في تعزيز الاقتصاد الوطني للبلاد، إذ يشكل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد وزارة النفط والغاز هي الوزارة المخولة بوضع السياسات والخطط المتعلقة بالاستثمار في مجال النفط والغاز، والاشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث وبالتنقيب وغيرها من المسؤوليات.