فجر السعيد
فجر السعيد
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شاهد| “صورة فجر السعيد في العناية المكثفة” .. إعلامية تكشف الحقيقة

كتب وطن
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كشفت الإعلامية الكويتية حقيقة الصورة المتداولة للإعلامية الكويتية وهي على فراش المرض، حيث تعاني من نزيف حاد بعد إجرائها عملية جراحية منذ أيام.

وقالت “العيدان”: ”توضيح تم انتشار صورة للإعلامية فجر السعيد الله يقومها بالسلامة ويشفيها هي وكل مرضى المسلمين“.

وتابعت: ”تم انتشار الصورة على أنها صورتها حاليًا في العناية المركزة.. للتوضيح هذه الصورة قديمة قبل أقل من عام سابق بعد عملية المرارة التي أجرتها في ذلك الوقت“.

وذكرت: ”كانت هذه الصورة في الغرفة وليست بالعناية المركزة، كما يتم تداولها بالسوشيال ميديا“.

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توضيح تم انتشار صوره للاعلاميه فجر السعيد الله يقومها بالسلامه و يشافيها هي و كل مرضى المسلمين . . تم انتشار الصوره على انها صورتها حاليا في العنايه المركزه لتوضيح هذه الصوره قديمه قبل اقل من عام سابق بعد عملية المراره التي اجرتها في ذلك الوقت وكانت هذه الصوره في الغرفه وليست بالعنايه المركزه كما يتم تداوله بالسوشل ميديا . . حالتها باْذن الله متجهه نحو الأفضل لكن تحتاج الدعاء🙏🏻 ادعولها فلايرد القضاء سوى الدعاء

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وعن حالة فجر السعيد الآن، قالت: ”حالتها بإذن الله متجهة نحو الأفضل لكن تحتاج الدعاء.. أدعولها فلا يرد القضاء سوى الدعاء“.

يذكر أن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.

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