شاهد| “صورة فجر السعيد في العناية المكثفة” .. إعلامية تكشف الحقيقة

توضيح تم انتشار صوره للاعلاميه فجر السعيد الله يقومها بالسلامه و يشافيها هي و كل مرضى المسلمين . . تم انتشار الصوره على انها صورتها حاليا في العنايه المركزه لتوضيح هذه الصوره قديمه قبل اقل من عام سابق بعد عملية المراره التي اجرتها في ذلك الوقت وكانت هذه الصوره في الغرفه وليست بالعنايه المركزه كما يتم تداوله بالسوشل ميديا . . حالتها باْذن الله متجهه نحو الأفضل لكن تحتاج الدعاء🙏🏻 ادعولها فلايرد القضاء سوى الدعاء