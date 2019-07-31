بعد مكافأة المليون دولار وسحب السعودية جنسيتها منه.. أمريكا تعلن مقتل حمزة بن لادن دون كشف التفاصيل

نقلت شبكة “أن بي سي” نيوز الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بموت حمزة بن لادن، خليفة أسامة بن لادن المحتمل في قيادة تنظيم القاعدة.

ولم يدلي المسؤولون بمعلومات حول مكان ووقت موت حمزة بن لادن أو ما إذا كان للولايات المتحدة دور في موته، حسب الشبكة.

NEW: US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/MXiXPIkUZT – @ckubeNBC pic.twitter.com/Vd2SjIMUiN — MSNBC (@MSNBC) July 31, 2019

وكانت السعودية سحبت الجنسية من مواطنها حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة، والذي تقول الولايات المتحدة إنه من “القياديين الأساسيين” في تنظيم القاعدة.

وأفادت الجمعة الجريدة الرسمية السعودية أن المملكة سحبت الجنسية من حمزة بن لادن، وأكّدت جريدة “أم القرى” نقلا عن “وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية” أنه “صدر أمر ملكي (…) بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية” بتاريخ 22 شباط/فبراير.

ولم توضح الأسباب التي تقف خلف هذه الخطوة.

وأسس والد حمزة، أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة وقاده حتى مقتله في أيار/مايو 2011 على يد القوات الخاصة الأمريكية في مقر سكنه في إبوت أباد في باكستان حيث كان مختبئا.

وكان أسامة بن لادن أيضا مجردا من جنسيته السعودية.

ويقف تنظيم القاعدة الذي يقوده المصري أيمن الظواهري في الوقت الحالي، وراء هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وعرضت الولايات المتحدة، حليفة السعودية، مكافأة مالية قدرها مليون دولار لمن يزودها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، أحد “القياديين الأساسيين” في تنظيم القاعدة.

وحمزة هو الابن الخامس عشر لبن لادن من زوجته الثالثة، وجرى تحضيره منذ الطفولة للسير على خطى والده.

وكان إلى جانبه في أفغانستان قبل هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، حيث تعلم طريقة استخدام السلاح، مهددا في فيديوهات الأمريكيين واليهود و”الصليبيين”.

وفي أرشيف القاعدة الذي صادره الأمريكيون في عام 2011 وكشفت عنه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أواخر عام 2017، يظهر فيديو لزفاف حمزة بن لادن، يبدو أنه في إيران. وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها وهو راشد.

وتتضارب المعلومات حاليا حول مكان وجود حمزة بن لادن. ويعتقد أنه قضى سنوات مع والدته في إيران.

وقال أحد إخوة حمزة لصحيفة “ذي غارديان” البريطانية العام الماضي إن مكان تواجد أخيه غير الشقيق مجهول لكنه قد يكون في أفغانستان.