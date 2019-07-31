إغلاق أكبر مركز بحثي يدافع عن السعودية في أمريكا ومراسلة الجزيرة وجد وقفي تكشف الأسباب غير المعلنة

أعلن الكاتب ورجل الأعمال السعودي علي الشهابي بشكل مفاجئ، أن مركز “المؤسسة العربية” الذي يترأسه ـ ويعد أكبر مؤسسة بحثية في أمريكا كانت عمل على تلميع صورة ابن سلمان ـ ومقره واشنطن، سيوقف أنشطته نهائياً.

وأوضح “الشهابي في تغريدة” له بتويتر رصدتها (وطن) أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العربية قرروا إغلاقها، موضحاً أنه “نتيجة لاستمرار الخلافات بين مانحي المؤسسة أصبح استمرار أنشطتها أمراً صعباً”.

In response to queries from the press it is with regret that I confirm that the Board of Directors of the Arabia Foundation decided today to close down the Foundation. This is due to ongoing differences among our donors that made continued operations difficult — Ali Shihabi (@aliShihabi) July 30, 2019

ولم يتضح بعدُ ماهية الخلافات التي أدت إلى إنهاء عمل المركز البحثي المقرب من سلطات الرياض، لكن السعودية واجهت خلال الفترة الأخيرة انتقادات لاذعة بسبب سياستيها الخارجية والداخلية، مثل حربها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المملكة، وهو ما جعل الدفاع عنها شبه مستحيل في دول عدة.

مراسلة قناة “الجزيرة” بواشنطن وجد وقفي كشفت بعض التفاصيل، مؤكدة أن هذا المركز كان واحداً من بين أدوات تلميع صورة السعودية في واشنطن، وبهذا ينضم المركز إلى عدد من شركات العلاقات العامة التي خسرتها السعودية بعد اغتيال خاشقجي.

مؤسس مركز الجزيرة العربية المعروف في واشنطن باسم أرابيا فاونديشن يؤكد إغلاق المركز بعد مرور أقل من ثلاثة أعوام على تأسيسه.

هذا المركز كان واحداً من بين أدوات تلميع صورة السعودية في واشنطن. و بذا ينضم المركز الى عدد من شركات العلاقات العامة التي خسرتها السعودية بعد اغتيال خاشقجي. — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 30, 2019

ولفتت “وقفي” إلى أنه رغم تأكيد علي الشهابي إغلاق أرابيا فاونديشن، فقد نظم مركزه ندوة اليوم في مركز تابع للمجلس الأطلسي بعنوان “إدارة الأزمة المتصاعدة في الخليج”.

رغم تأكيد علي الشهابي إغلاق أرابيا فاونديشن، فقد نظم مركزه ندوة اليوم في مركز تابع للمجلس الأطلسي @AtlanticCouncil بعنوان "إدارة الأزمة المتصاعدة في الخليج". pic.twitter.com/mByB7diMdG — Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) July 30, 2019

يذكر أن المؤسسة العربية تأسست عام 2017 بهدف تغطية القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي. والمعروف عن رئيس المؤسسة أنه من أشد المدافعين عن السياسات السعودية، سواء عبر تغريداته أو داخل أروقة العاصمة الأمريكية.

وكان الشهابي قد تعرض لانتقادات بسبب دفاعه عن ولي العهد عقب تصفية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018. وقد أشاد الكاتب السعودي الشهر الماضي بوصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحمد بن سلمان بأنه “صديق”، وأنه “قام بدور أساسي في الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية”.