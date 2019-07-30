وزير التغريد الإماراتي أنور قرقاش يستشهد بتسجيل مزعوم لرجل أعمال قطري لشيطنة الدوحة والأمير تميم

استشهد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، بتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية زعمت فيه أن قطر تسعى لفرض نفوذها وزيادة أرباح أعمالها في الصومال، عن طريق تقديم الدعم لجماعات متطرفة.

وقال “قرقاش” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب”

في أزمة قطر مع جيرانها يوثق تقرير النيويورك تايمز حول الوسيط والسفير القطري في الصومال علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب، التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 30, 2019

وتابع مزاعمه لشيطنة الدوحة والأمير تميم بن حمد آل ثاني:”التسجيل خطير ولا يمكن نفيه ببيان مستعجل لم يصاحبه تحقيق، تهمة اللجوء إلى الإرهاب ضد الإمارات تصعيد مؤسف ويؤكد صواب إجراءات الدول الأربع.”

ولم تتجاهل قطر الرد على التسريبات “المزعومة” لصحيفة “نيويورك تايمز” التي ادعت الصحيفة أنها حصلت على تسجيل بين سفير الدولة في مقديشو وأحد مواطني دولة قطر تحدث عن “مصلحة قطرية” في أحد التفجيرات التي شهدها ميناء بوصاصو شمال الصومال في مايو الماضي.

احتوى التسجيل الذي استندت إليه صحيفة نيويورك تايمز على “إشارات مضلله” وفق تعبير الحكومة القطرية، وهو ما يقود إلى أن متابعة تقرير الصحيفة لا يجزم قطعا بصحة التسجيل الذي قالت إنها حصلت عليه من استخبارات دولة عربية لم تذكرها بالاسم.

احترمت دولة قطر “السياسات التحريرية الخاصة” للصحيفة التي رفضت تسليم الدوحة نسخة من التسجيل لدعم “التحقيق الذي تجريه دولة قطر بشأن المزاعم التي نشرتها الصحيفة”.

وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بيانا توضيحيا يوم 23 يوليو ردا على تقرير الصحيفة الأمريكية، مؤكدا على أن رجل الأعمال القطري خليفة المهندي لا يحمل أية صفة رسمية وليس مستشارا من أي نوع لحكومة دولة قطر “ولم يكن مستشارا أبدا، وهو لا يمثل دولة قطر”.

ويؤكد مكتب الاتصال الحكومي على عدم أحقية رجل الأعمال القطري في “إصدار تعليق نيابة عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص، وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته”.

وفي تصريحات لوزير الخارجية الصومالي نقل فيها “رضا” بلاده عن بيان دولة قطر التي نفت تورطها أو صلتها بتفجيرات بوصاصو، ما يدحض، حسب المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر “ما ورد من تلبيس في مقالة نشرتها نيويورك تايمز كانت احتوت على إشارات مضللة إلى التورط في تفجيرات بوصاصو في ويشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض على أن قطر “لا تدعم الإرهاب وليس لها أي علاقة بالتفجيرات في الصومال، بل تدعم الأمن والاستقرار”.

وتحدث عن أنه قرأ تقرير الصحيفة الأمريكية بالكامل “دون أن يجد فيه أي حقائق، إنما مجرد اتهامات”، معبّرا عن رضا بلاده عن بيان قطر بشأن ادعاءات الصحيفة.

لم يقتصر الموقف مما نشرته الصحيفة الأمريكية على المسؤولين الحكوميين الصوماليين بل تعدى ذلك إلى موقف لمنظمات المجتمع المدني أشادت بالدور الذي تلعبه قطر في توحيد صفوف الصوماليين ودعم المصالحة والتعايش السلمي.

**منظمات دولية تدافع عن قطر

وحذر التحالف الوطني لمنظمات حقوق الإنسان (تحالف يضم 28 منظمة ناشطة في مجال حقوق الإنسان) في بيان من “الزج باسم قطر في العمليات الإرهابية لأنه أمر لا يصدق ومثير للسخرية”.

ويرى التحالف أن دولة قطر تتمتع بسجل فاعل وقوي في مساعدة الصوماليين، كما أن المنظمات القطرية تستجيب بفاعلية عالية للأزمات الإنسانية والاحتياجات الإنمائية للشعب الصومالي.

ظل الصومال الذي يقع في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الدولي، دولة هشة وغير مستقرة أمنيا، تنازعتها حروب داخلية وصراعات أفضت إلى نشوء العديد من الجماعات المتشددة.

وتخوض الحكومة الاتحادية ومقرها العاصمة مقديشو حربا مستمرة منذ عام 2004 ضد “حركة الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة المصنف عالميا على قائمة المنظمات والتنظيمات والجماعات الإرهابية.

وتدعم دولة قطر الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب، وقدمت الدوحة أوائل هذا العام 68 مركبة مدرعة لقوات الأمن الصومالية.

كما تحاول قطر تقديم المزيد من المساعدات للحكومة الصومالية ودعم ميزانية الدولة عبر منح مالية كان آخرها نحو 20 مليون دولار مع مواصلة مناقشة سبل تحسين وتطوير العلاقات عبر زيارات متبادلة رفيعة المستوى لمسؤولين من البلدين.

وأطلقت قطر العديد من المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق الصومال في قطاعات اقتصادية وتنموية وخدمية عدة، كما واصلت دعم قوات الأمن والشرطة لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.

لذلك فإن تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” يأتي في سياق تداعيات الصراعات للدول المتنافسة على النفوذ والمصالح في الصومال، وهو ما تدركه قطر التي تعاملت مع تقرير الصحيفة بمنطق الدولة التي تدعم جهود الصومال والمجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب بالصومال ودول العالم الأخرى.