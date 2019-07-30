شاهد| ذبح عارضة أزياء وإخفاء جثتها في حقيبة سفر .. كيف كشفت الشرطة الجريمة المروّعة؟

قُتلت عارضة ومدونة تجميل روسية ذبحاً من العنق وخُبّئت جثتها في حقيبة سفر بشقتها فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه بالجريمة حتى الآن.

وشاركت العارضة ومدونة التجميل إيكاترينا كيه 24 عامًا في مسابقة ملكة جمال موسكو، وحصلت على شهادة من جامعة ”بيروجوف“ الروسية الوطنية للأبحاث الطبية.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، شعر والدا العارضة، بالقلق عندما توقفت عن الرد على مكالماتهما الهاتفية، فطلبا من مالك السكن تفقد شقتها في العاصمة موسكو.

وفتح الضباط تحقيقًا فيما إذا كانت الغيرة هي الدافع الكامن وراء الجريمة الشنيعة.

وقالت الشرطة إن العارضة بدأت أخيرًا علاقة مع رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، وكانا على وشك الذهاب لقضاء العطلة معًا.

ووفقًا للتقارير، قبل علاقتها الحديثة، كانت العارضة تواعد رجلًا يبلغ من العمر 32 عامًا، ولكن لم يتضح بعد متى انفصلا.

ويذكر أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه فيه بجريمة قتل ”إيكاترينا“ التي كانت طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية وتعمل في مستشفى في المدينة، بالإضافة إلى كونها مدونة تجميل وعارضة على ”إنستغرام“ حيث تمتلك 80 ألف متابع.