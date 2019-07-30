المفقود العماني في تركيا عبدالله المحاربي
المفقود العماني في تركيا عبدالله المحاربي
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شاهد| بعد 4 أيّام على اختفائه .. هذا هو مصير المواطن العُماني المفقود في تركيا

كتب وطن
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عثر أحدُ المواطنين العمانيين في ، على المواطن العُماني المفقود منذ أربعة أيّام، المحاربي، وهو الآن في طريق عودته الى ذويه.

ونشر مغرّد عُماني على تويتر فيديو يُظهر لحظة العثور على المفقود “المحاربي” علماً أنه يعاني من إعاقة ذهنية حسبما ذكر قريب له .

وفقد المواطن العماني ، قبل أيّام في مطار اسطنبول خلال تواجده مع عائلته في المطار للعودة الى السلطنة بعد رحلة سياحية.

وأمس الإثنين، نشرت سفارة في تركيا، ملصقاتٍ في شوارع اسطنبول، تحمل صورة “المحاربي” في محاولةٍ للعثور عليه.

وبعد العثور على المواطن عبدالله المحاربي، يبقى البحث مستمراً عن الطالبة العُمانية عائشة بنت سالم الغيثية في أستراليا، والمبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند، والمفقودة منذ أكثر من شهر.

وأكد القنصل العام للسلطنة في أستراليا الدكتور حمود بن عامر الوردي أنه في صباح امس الإثنين تم التأكد من دائرة الهجرة،على أن الطالبة موجودة ولم تغادر الأراضي الأسترالية.

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