شاهد| بعد 4 أيّام على اختفائه .. هذا هو مصير المواطن العُماني المفقود في تركيا

عثر أحدُ المواطنين العمانيين في تركيا، على المواطن العُماني المفقود منذ أربعة أيّام، عبدالله المحاربي، وهو الآن في طريق عودته الى ذويه.

ونشر مغرّد عُماني على تويتر فيديو يُظهر لحظة العثور على المفقود “المحاربي” علماً أنه يعاني من إعاقة ذهنية حسبما ذكر قريب له .

تم العثور على #عبدالله_المحاربي من قبل احد الزملاء في تركيا فعلى من يعرف ذويه التواصل معي على الخاص

#عائشة_الغيثية pic.twitter.com/x26uvLLzPN — علي زهران البيماني (@kenyas2000) July 30, 2019

وفقد المواطن العماني عبدالله المحاربي، قبل أيّام في مطار اسطنبول خلال تواجده مع عائلته في المطار للعودة الى السلطنة بعد رحلة سياحية.

وأمس الإثنين، نشرت سفارة سلطنة عمان في تركيا، ملصقاتٍ في شوارع اسطنبول، تحمل صورة “المحاربي” في محاولةٍ للعثور عليه.

وبعد العثور على المواطن عبدالله المحاربي، يبقى البحث مستمراً عن الطالبة العُمانية عائشة بنت سالم الغيثية في أستراليا، والمبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند، والمفقودة منذ أكثر من شهر.

وأكد القنصل العام للسلطنة في أستراليا الدكتور حمود بن عامر الوردي أنه في صباح امس الإثنين تم التأكد من دائرة الهجرة،على أن الطالبة موجودة ولم تغادر الأراضي الأسترالية.