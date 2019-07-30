“السعودية تكتشف خيانة الإمارات” يتصدر بتويتر عقب زيارة وفد عسكري إماراتي لطهران

برز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم حمل عنوان “#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات” عقب زيارة وفد إماراتي عسكري رفيع لطهران وعقد اتفاقية مشتركة لإنهاء التوتر بالخليج، الأمر الذي اعتبره سعوديون خيانة إماراتية للمملكة حليفتها معبرين عن خيبة أملهم في الإماراتيين.

وضج الوسم بمئات التغريدات لنشطاء سعوديين يهاجمون الإمارات بعد ما وصفوه بخيانة ابن زايد لحليفه محمد بن سلمان، لأجل المصلحة وخوفا من تهديدات إيران بعد أن أمطر الحوثيون السعودية بالصواريخ الباليستية.

#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات لعنة الله تغشاك يا عدو الله… هاذي اخرتها pic.twitter.com/kU2oh0iqi7 — علام (@AllamHassen) July 30, 2019

قلناه الف مرة ولكن مافي واحد صدقنا الخمارات وايران وجهان لعملة واحدة .#السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات — Ahmed lahdadna (@AhmedMi83070163) July 30, 2019

نعلم باأنها علاقات مشتركة ومنذ زمن طويل

ولكن كنا نعّول بأن الامارات لن تظهر أي

مشاعر تجاه إيران وخاصة في الأوقات

الراهنة ولكن يبدو أننا أخطئنا بتقدير

الأوضاع ، فالامارات كانت ومازالت تكره

السعودية والسعوديين !!

هناك مفاجأت قادمة 👌🏻#تونا_مابدينا #السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات pic.twitter.com/tkmT6OL8fq — ♧ ﮼آلـكآدي ♧ (@Alkaadi90) July 30, 2019

بينما سخر مغردون وكتاب قطريون عبر الوسم من التناقض الإماراتي الفج، عقب ثناء قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي وعقد اتفاقية معها بعد التصريحات “العنترية” التي كانت تصدر من المسؤلين الإماراتيين ضدها والتهديد بالغزو العسكري.

لا تلتفتوا للهاشتاج، نرجع لموضوعنا.. علم قطر، الآن وفورا! #السعودية_تكتشف_خيانة_الامارات pic.twitter.com/MEz9e3SHAb — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) July 30, 2019

بيان مشترك إيراني ظبياني:

"التأكيد على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والحدودية بين #إيران و #الإمارات"

وفي الصورة العميد قاسم رضائي مع قائد قوات خفر السواحل الاماراتي.

نسخة لـ @wamnews لعلهم لايعلمون#السعودية_تكتشف_خيانة_الاماراتhttps://t.co/ltSnKTrpLZ pic.twitter.com/PTjgtWo3F5 — عبدالله الوذين (@abqatar) July 30, 2019

واتفقت إيران والإمارات اليوم الثلاثاء على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج، خلال زيارة بدأها اليوم وفد عسكري إماراتي إلى طهران لبحث قضايا التعاون الحدودي بين البلدين، رغم التوترات المتصاعدة في الخليج على وقع أزمات الناقلات والتصعيد الأميركي ضد طهران.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا بعد لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مع إبراز صورة لهما وهما يتصافحان.

وشدّد القائد الأمني الإيراني على أن “حماية” منطقة الخليج الإستراتيجية وبحر عمان ينبغي أن تعود لشعوبها، وألا نسمح لسائر الدول أن تمسّ أمننا الإقليمي”.

وأكد على أهمية الاتصالات الهاتفية والميدانية، مضيفا: “نستطيع من خلال النهوض بمستوى التعاون الثنائي أن نقيم ملتقيين سنويا في طهران وأبو ظبي، فضلا عن لقاءات ميدانية في المناطق الحدودية بين قادة البلدين لاحتواء المشاكل الحدودية والعمل على حلها”.

واعتبر أن لقاء الوفد العسكري الإماراتي محطة مهمة لتحقيق التعاون الأمني بين البلدين، وأنه يجب إدارة الحدود المشتركة مع الإمارات عبر تعزيز التواصل الميداني المشترك.

ترحيب وتثمين إماراتي

من جهته رحب قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي بتنمية العلاقات الحدودية بين البلدين، وأكد أن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية.

وقال إن “إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص”.

وامتدح العميد الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية، قائلا “إن الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8 آلاف و755 كلم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية”.

وأكد الأحبابي -وفقا لما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية- أن تدخل بعض الدول -التي لم يحددها- في الخطوط الملاحية الأولى، يثير المشاكل في المنطقة، وهو ما يستدعي تحسين العلاقات لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان.