هكذا ردّ إعلامي قطري وسياسي عُماني بارزان على تغريدة مستشار “بن زايد” عن اليمن الذي “لن يتوحّد”

ردّ الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، والسياسي العماني اسحاق بن سالم بن حمود السيابي، نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، على تغريدة مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله التي قال فيها إنّه “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”، والتي أثارت ضجةً واسعة.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ له رصدتها “وطن” إنّه “بعد 5 سنوات من تدمير اليمن تتضح المزيد من نواياكم التآمرية .. ألم تقولوا عندما بدأتم الحرب أنكم ذاهبون لإعادة الشرعية ليمن موحد .. ثم من أنتم حتى تتحدثون بلسان شعب اليمن وتحكمون بانفصاله، وهي رغبة دفينة عندكم للسيطرة على ثرواته ومواقعه الإستراتيجية ..”.

بعد 5 سنوات من تدمير #اليمن تتضح المزيد من نواياكم التآمرية ..

ألم تقولوا عندما بدأتم الحرب أنكم ذاهبون لإعادة الشرعية ليمن موحد ..

ثم من أنتم حتى تتحدثون بلسان شعب #اليمن وتحكمون بانفصاله ، وهي رغبة دفينة عندكم للسيطرة على ثرواته ومواقعه الإستراتيجية ..#اليمن_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/d4Y5gYj7gV — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 29, 2019

أما “السيابي” فردّ بآيةٍ من القرآن الكريم على ما جاء في تغريدة مستشار محمد بن زايد: ” بسم الله الرحمن الرحيم(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ……)صدق الله العظيم، من الآية (45)من سورة المائدة.

بسم الله الرحمن الرحيم(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ……)صدق الله العظيم،من الآية (45)من سورة المائدة.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) July 28, 2019

وكان عبدالخالق عبدالله أثار موجة غضب واسعة خاصةً بين النشطاء اليمنيين على تويتر، بعد دعوته لتقسيم اليمن وتصريحه بأن اليمن الواحد انتهى ولن يعود.