مستشار عُماني يُخرس المزايدين على سلطنة عُمان في تغريدة نارية ويكشف متى تصمت السلطنة ومتى تجهر بالقول

قطع المستشار القانوني لمجلس الشورى العماني، الدكتور سالم الشكيلي، استاذ القانون الدستور والاداري، الطريق أمام المتطاولين على دور سلطنة عمان الجوهري في المنطقة، قائلاً إن السلطنة بلد (يصمت عند لزوم الصمت ويجهر بالقول عندما يكون للكلام معنى)، في قصف جبهة لكل المزادين على السلطنة ووزير خارجيتها يوسف بن علوي الذي قام بزيارة مفاجئة إلى إيران وأثار غضب المطبلين الخليجيين.

وأضاف الدكتور الشكيلي في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً :” سلطنة عمان بلد التاريخ والامجاد ، وموطن الحضارات والاجداد ، بلد يصمت عند لزوم الصمت ويجهر بالقول عندما يكون للكلام معنى”.

وتابع ملجماً الجميع :” بلد يعشق السلام ويدعو للوئام وينبذ الشقاق والخصام ، بلد شامخ كشموخ جباله شمس والاخضر وسمحان ، تراثه شاهد على عظمة الأمة وعظمة الابداع في كل مدينة وقرية عمانية”.

سلطنة عمان بلد التاريخ والامجاد ، وموطن الحضارات والاجداد ، بلد يصمت عند لزوم الصمت ويجهر بالقول عندما يكون للكلام معنى ، بلد يعشق السلام ويدعو للوئام وينبذ الشقاق والخصام ، بلد شامخ كشموخ جباله شمس والاخضر وسمحان ، تراثه شاهد على عظمة الأمة وعضمة الابداع في كل مدينة وقرية عمانية — الدكتور سالم الشكيلي (@SShukeli) July 29, 2019

وكان الإعلامي السعودي المقرب من النظام عبدالعزيز الحارثي، شن هجوما عنيفا على سلطنة عُمان في أعقاب زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى إيران، وتطاول بالسب على السلطان قابوس والوزير “بن علوي”.

وفي تغريدة خبيثة انتقد “الحارثي” زيارة “بن علوي” إلى إيران واتهم سلطنة عمان بالتواطؤ مع “طهران الفارسية المجوسية” ضد السعودية حسب زعمه.

#امريكا وبريطانيا ومعهم حكام #مسقط اهل الخبث والغدر يصنعون من #ايران ان لها في دولة #فلسطين رأي وهم من صنعو #حماس الإخوانية الارهابيه هي #بريطانيا وايران هي بالأساس ليسة مسلمه إنما فارسيه مجوسيه

نسأل ألله أن لا يحقق لهم غاية وأن يرينا فيهم يوما اسودا يارب

#حمله_نفدبك_ياوطن — عبدالعزيز الحارثي 🇸🇦 MBS🇸🇦 (@Abdelazez__0) July 28, 2019

ودون ما نصه متطاولا على حكام السلطنة:” امريكا وبريطانيا ومعهم حكام مسقط اهل الخبث والغدر يصنعون من ايران ان لها في دولة فلسطين رأي وهم من صنعوا حماس الإخوانية الارهابيه هي بريطانيا”

وواصل الإعلامي السعودي تطاوله على وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي ونشره افتراءات ومزاعم عن زيارته الأخيرة لإيران.

الرساله الثانية من #واشنطن ألي #ايران مقترح من جاريد كوشنر يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة #عمان عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن#عمان هي الوسيط في كل المسرحيات وهذا يؤكد تواطؤها مع المجوس و الإنجليز

التم المتعوس على خايب الرجاء

#حمله_نفدبك_ياوطن — عبدالعزيز الحارثي 🇸🇦 MBS🇸🇦 (@Abdelazez__0) July 28, 2019

يشار إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أكد أن بلاده تخوض تنسيقا مع إيران لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه نفى أن عمان تقوم بأي وساطة لحلحلة التصعيد بالمنطقة.

وقال بن علوي، الذي يقوم منذ أمس السبت بزيارة رسمية إلى إيران حيث التقى اليوم الأحد رئيسها، حسن روحاني: “لا نقوم بأي وساطة، وما نهتم به في هذا السياق هو تأمين استقرار الملاحة في مضيق هرمز، ولذا نتواصل مع جميع الأطراف”.

وأشار بن علوي، في تصريحات لتلفزيون سلطنة عمان، إلى أن هناك تنسيقا بين إيران وعمان لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز، وشدد على أنه ينبغي أن تكون هناك اتصالات بين جميع الأطراف كي لا تتأثر الملاحة الدولية في الخليج.

ومع ذلك، اعتبر وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية أن أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة الدولية، سيعود بالضرر على الجميع في العالم.

ويقوم بن علوي بزيارة هي الثانية له إلى طهران، منذ يونيو الماضي، وسط توتر بالغ في منطقة الخليج إثر تصعيد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.