الطالبة العمانية عائشة الغيثية
الطالبة العمانية عائشة الغيثية
حياتنا

ما الذي كشفه القنصل العُماني في أستراليا عن الطالبة المفقودة منذ أكثر من شهر؟؟

كتب وطن
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في أحدث المعلومات المتعلّقة بفقدان الطالبة العُمانية عائشة بنت سالم الغيثية في ، والمبتعثة للدراسة بجامعة كوينزلاند، أكد القنصل العام للسلطنة في أن البحث ما زال جاريا عن الطالبة مع والسلطات المختصة.

وأضاف القنصل الدكتور حمود بن عامر الوردي أن في صباح اليوم تم التأكد من دائرة الهجرة،على أن الطالبة موجودة ولم تغادر الأراضي الأسترالية.

وكانت القنصلية العامة للسلطنة في أستراليا ناشدت الجميع بالتواصل المباشر معها في حالة توفر أي معلومات عن الطالبة عائشة بنت سالم الغيثية.

وأوضحت القنصلية بأنه فقد التواصل مع الطالبة عائشة من قبل أهلها والجامعة والقنصلية منذ أكثر من شهر.

وأفادت القنصلية أن الطالبة كانت في إجازة بين الفصلين لمدة شهر ويفترض أن تباشر الدراسة منذ أسبوع ونظرًا لإخطار الجامعة بعدم عودة الطالبة للدراسة في الفصل الثاني تم التواصل مع أهلها الذين أكدوا انقطاع التواصل مع ابنتهم منذ أكثر من شهر ولذا بدأت إجراءات البحث عنها.

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