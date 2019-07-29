لا يريد الصدام مع السيسي.. المخلوع حسني مبارك يصدر “أوامر صارمة” لنجليه علاء وجمال

فيما يبدو أنها خطوة لتجنب الصدام مع نظام عبدالفتاح السيسي، نقل مصدر مقرب من الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، أن الأخير طلب من نجليه علاء وجمال عدم الانجرار في حملات وحرب تصريحات صحفية.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن المصدر إشارته إلى أن توجيهات مبارك الأب جاءت لنجليه على خلفية حملات صحفية ممنهجة قامت بها عدة صحف بالهجوم على أسرته، حيث شدد المخلوع على نجله الأكبر علاء بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية والاكتفاء بما يكتبه على حسابه في “تويتر”.

ونوه المصدر إلى أن توجيهات مبارك الأب لنجليه هدفها تفويت الفرصة على من يحاولون تصيد الأخطاء.

وربط المصدر وثيق الصلة بأسرة الرئيس مبارك بين تلك الحملة والقبض في وقت سابق على المشرف على صفحة “أنا آسف يا ريس” وتوقيفه، متوقعا تصاعد الحملة الإعلامية ضد نجل مبارك في الفترة القادمة.

وهاجمت بعض صحف علاء مبارك، بعد الجدل الذي أثاره، ونشره وثيقة مزيفة تتهم رئيس تحرير جريدة مشهورة بـ “فضيحة جنسية”.

وكان علاء نشر تغريدة جديدة، بعد ساعات من تقارير صحفية تشير إلى تقديم بلاغ من المحامي المؤيد للنظام سمير صبري، للجهات القضائية يتهمه فيه بالإساءة إلى مصر، بعد تغريدة كشف فيها عن فضيحة جنسية لرئيس تحرير جريدة “اليوم السابع” خالد صلاح وحذفها لاحقا.

وقال نجل مبارك، في وقت متأخر من مساء الأحد “أعبر عن رأي الشخصى بكل احترام، يرد البعض علي بالإساءة والتشهير، هؤلاء اتركهم لشأنهم”.

وأضاف: “آخرون يستغلوا تغريداتى للإساءة لبلدى، لهولاء أقول إن أي محاولة للزج باسمى فى الإساءة لمصر أمر أرفضه”.

وتابع: “مصلحة بلدى ومؤسساتها تاتى أولاً، هكذا نشأت وتربيت، أي مراهنة على غير ذلك مصيرها الفشل”.

وقال إعلام محلي الأحد، إن البلاغ القضائي، الذي لم تصدر النيابة توضيحا بشأنه قال إن “علاء مبارك حرّض من خلال تدويناته ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الهجوم على مصر”.

ولا يزال علاء وشقيقة جمال نجلا مبارك، يحاكمان على ذمة قضية مرتبطة بفساد لم يتم حسمها بعد، وتم تبرئته من اتهامات منها قتل المتظاهرين عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بحكم والده الذي قضى نحو 30 عاما في السلطة.