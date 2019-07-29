فيديو جديد .. شاهد كيف منع الحرس الثوري سفينة حربية بريطانية من التدخل أثناء السيطرة على ناقلة النفط

عرضت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء شريط فيديو جديد يُظهر سيطرة زوارق الحرس الثوري على ناقلة النفط البريطانية خلال تواجد سفينة حربية بريطانية في المكان.

وعندما حاولت السفينة البريطانية التدخل لمنع الحرس الثوري من السيطرة على ناقلة النفط أمر زورق الحرس السفينة البريطانية بعدم التدخل.

ووفقاً للوكالة الإيرانية فإنّ السفينة الحربية البريطانية الموجودة في الفيديو هي ذات السفينة التي كانت ترافق ناقلة النفط “ستنا ايمبرو” التي اوقفها الحرس الثوري بتاريخ 19 يوليو الجاري حيث لم تتمكن من منع بحرية الحرس الثوري من توقيف تلك الناقلة.

ويظهر الفيديو بالاضافة الى المكالمة التي جرت بين زوارق الحرس الثوري والسفينة البريطانية، صوراً لرصد السفينة البريطانية من قبل مسيرات بحرية الحرس الثوري.

وفي المكالمة يخاطب الحرس الثوري السفينة البريطانية بأن ناقلة النفط تحت تصرفه ويأمره بعدم التدخل في مهمته.

🎥فیلم رهگیری هوايي ناو جنگي انگلیس که #نفتکش توقیف شده اخیر را اسکورت می کرد و بخشي از مکالمه نیروهای سپاه با آن منتشر شد pic.twitter.com/WoGF5A8RcA — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) July 29, 2019

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.