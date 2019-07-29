“شاهد” فضيحة مدويّة للإمارات على متن إحدى طائرات “الإتحاد”!!

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن فضيحة مدوية للإمارات تمثّلت بضبط سلطات مطار “نوي باي” في “هانوي” عاصمة فيتنام، 125 كيلوغراما من قرون وحيد القرن مخبأة في إحدى طائرات طيران “الإتحاد” الإماراتي لمحاولة تهريبها.

وتم ضبط الشحنة المهرّبة بعد أن أثارت شكوك أمن المطار.بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية

وقالت فيتنام إنها صادرت أكثر من 125 كغم من قرون وحيد القرن مخبأة في صناديق محكمة الإغلاق، بعدما تمّ شحنها من الإمارات العربية المتحدة .

وتعتبر هذه أحدث قضية لتهريب حيوانات برية أو أعضاء منها في جنوب شرق آسيا.

وتُظهر الصور قرون وحيد القرن بعضها كبيرة الحجم وأخرى أصغر على طاولة، أمام عناصر الأمن حيث قال مصدر أمني إن ” الأمر استغرق نصف يوم لإخراج القرون من داخل الصنادق المحكمة”.

وتعتبر فيتنام مركزًا للاستهلاك ونقطة عبور لتجارة المليارات من الدولارات في الأجزاء الحيوانية.

ويمكن لقرن وحيد القرن أن يجلب ما يصل إلى 60 ألف دولار أمريكي للكيلو الواحد في فيتنام، حيث يعتقد بعض الناس أنه يمكن أن يساعد في علاج الأمراض عند طحنه واستخدام مسحوقه .