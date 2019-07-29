“شاهد” التحالف السعودي – الإماراتي يرتكب مجزرة مروّعة في صعدة .. عشرات القتلى والمصابين بقصف سوق مزدحم

ارتكب طيران التحالف السعودي – الإماراتي مجزرة مروّعة، الإثنين، راح ضحيتها –في حصيلةٍ أولية- 36 يمنياً بينهم أطفال، إثر قصف سوق شعبي بمحافظة صعدة.

💥عاجل| #التحالف السعودي – الإماراتي يرتكب #مجزرة مروّعة في #صعدة اليمنية .. مقتل 13 مواطنًا وجرح 23 بينهم أطفال بعد قصف طيران التحالف سوقاً شعبياً. pic.twitter.com/WqwWilgFCQ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 29, 2019

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، أن قصفًا استهدف “سوق آل ثابت” بمديرية قطابر الحدودية نتج عنه مقتل 13 مواطنًا بينهم طفلان و23 جريحا بينهم 11 طفلا في حصيلة غير نهائية.

وأكدت القناة أن القصف استهدف السوق في وقت الازدحام.

📸صور إضافية من المجزرة المروّعة التي ارتكبها طيران #التحالف السعودي – الإماراتي في #صعدة اليمنية بعد قصف سوق شعبي ما أدّى لمقتل 13 مواطنًا وجرح 23 بينهم أطفال. pic.twitter.com/FvHTPCiv8c — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 29, 2019

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل أن هناك أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف، إضافةً إلى وجود عدد من الأشلاء لم يتم التعرف عليها، لافتاً إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

📸صور جديدة من المجزرة المروّعة التي ارتكبها طيران #التحالف السعودي – الإماراتي في #صعدة اليمنية بعد قصف سوق شعبي ما أدّى لمقتل 13 مواطنًا وجرح 23 بينهم أطفال. pic.twitter.com/I86oxOT8Qk — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 29, 2019

واعتبر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى سريع، أن “جريمة النظام السعودي بحق المدنيين في سوق آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة تثبت فشل هذا النظام في الميدان العسكري والإنساني”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العدو وإنما سيزيدهم ذلك قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم”.