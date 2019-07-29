مجزرة سوق آل ثابت في صعدة
مجزرة سوق آل ثابت في صعدة
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“شاهد” التحالف السعودي – الإماراتي يرتكب مجزرة مروّعة في صعدة .. عشرات القتلى والمصابين بقصف سوق مزدحم

كتب وطن
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ارتكب طيران التحالف السعودي – الإماراتي مجزرة مروّعة، الإثنين، راح ضحيتها –في حصيلةٍ أولية- 36 يمنياً بينهم أطفال، إثر قصف سوق شعبي بمحافظة صعدة.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، أن قصفًا استهدف “سوق آل ثابت” بمديرية الحدودية نتج عنه مقتل 13 مواطنًا بينهم طفلان و23 جريحا بينهم 11 طفلا في حصيلة غير نهائية.

وأكدت القناة أن القصف استهدف السوق في وقت الازدحام.

من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل أن هناك أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف، إضافةً إلى وجود عدد من الأشلاء لم يتم التعرف عليها، لافتاً إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع.

واعتبر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في العميد يحيى سريع، أن “جريمة النظام السعودي بحق المدنيين في سوق آل ثابت بمديرية قطابر في محافظة صعدة تثبت فشل هذا النظام في الميدان العسكري والإنساني”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم العدو وإنما سيزيدهم ذلك قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم”.

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