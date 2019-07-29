بينما تُهاجم عُمان لحيادها .. تقرير هام لصحيفة كورية عن السلطان قابوس والسلطنة .. إليكم ما جاء فيه

في الوقت الذي تسعى في وسائل إعلام تابعة لبعض دول الخليج لمهاجمة سياسة الحياد في الأزمات التي تنتهجها سلطنة عمان، وصل صدى أعمال سلطان عُمان قابوس بن سعيد الخاصة بتحقيق السلام العالمي إلى كوريا الجنوبية، وتغنت وسائل إعلام كورية جنوبية بسياسة وحكمة السلطان قابوس.

وسلط موقع “كوريا تايمز” الإخباري الكوري الضوء على احتفال السلطنة بيوم النهضة الـ49، وقال فى تقرير كتبه “إي وان وو” إن23 يوليو 1970 هو أكثر من اليوم الذي تولى فيه السلطان العرش، فرغم أن عُمان كانت غنية بالنفط مثلها مثل الدول العربية المجاورة ، إلا أن السلطان وضع أولوية للبلاد تعتمد على تعزيز قدرات ورفاهية الناس من خلال التعليم والرعاية الصحية وغيرها من أشكال الدعم الضرورية.

وأضاف معد التقرير أن رؤية السلطان قابوس دفعت السلطنة التى تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية أن تتقدم عقود عن الدول العربية الأخرى التي تسعى الآن إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

كما أن سياسة السلطان المتمثلة في السلام والحياد وسط النزاعات العسكرية في المنطقة دفعت عُمان إلى كسب سمعتها باعتبارها “سويسرا الشرق الأوسط”.، بحسب “كوريا تايمز”.

وأشار الموقع إلى كلمة السفير العمانى لدى كوريا محمد الحارثي الأسبوع الماضي في الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين ليوم النهضة في 23 يوليو حيث قال “إن بركات نهضة عُمان انتشرت في جميع أنحاء السلطنة ، مما أدى إلى عصر جديد من التحديث والرخاء استفاد منه جميع المواطنين”.. “تتمتع السلطنة بعلاقات ودية مع العديد من الدول الأخرى ، وتتوسع الجهود في هذا الاتجاه ، وخاصة لخدمة أهداف برامج التنمية المحلية المستدامة والشاملة”.

وقال السفير الحارثي إن المواطنين العمانيين يعتبرون “أكثر الأصول قيمة” كجزء من سياسة السلطان المتمثلة في تعزيز التعليم والرعاية الصحية والنمو الاجتماعي وكذلك حماية المساواة والقانون والعدالة.

العديد منهم ، حسب السفير ، مدربون تدريباً عالياً للمشاركة في خطط التنمية الوطنية ، بما في ذلك رؤية 2020 و رؤية 2040.

وقال الحارثي: “منذ البداية ، منح السلطان قابوس الأولوية لتهيئة أجيال من المواطنين العمانيين الذين قدم لهم كل وسائل التقدم”. “ويستشعر المواطنون العمانيون الآن بالمكافآت التي توفرها مشاريع التنمية المستدامة الكبرى التي تغطي البلاد بأكملها.”

وقال الحارثي: “لقد أفاد الاستقرار والازدهار في سلطنة عمان المنطقة بأسرها لأن البلاد وفرت أسبابًا لحل النزاعات من خلال الحوار والوسائل السلمية”.

وقال السفير إن يوم النهضة جعل سلسلة من خطط التنمية الوطنية ممكنة.

وهي تشمل الرؤية 2020 التي تستند إلى مجموعة من الخطط الموضوعة في عام 1995. وتتمثل أهدافها الرئيسية في توجيه السلطنة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا ومضاعفة الدخل الحقيقي بحلول عام 2020.

وسيتبع رؤية 2020 ، رؤية 2040 ، والتي سيتم إطلاقها في عام 2021 كجزء من الخطة الخمسية العاشرة لسلطنة عمان من 2021 إلى 2025.

وتستعد رؤية 2040 لاقتصاد ما بعد النفط ، من خلال تهيئة بيئة للاستثمار والأعمال الدولية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الدقم بشرق البلاد.