قتلى وجرحى بينهم قادة بمقر قوات التحالف السعودي بنجران في هجوم دموي للحوثي بعد عملية استخباراتية دقيقة

تستمر جماعة الحوثي اليمينة في توجيه ضربات موجعة للسعودية والإمارات، وطال قصفهم هذه المرة مقر قوات التحالف السعودي ـ الإماراتي بنجران، وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف المقر بصاروخ باليستي، بعد ساعات من استهداف مطار المدينة بعدد من طائرات “قاصف كي2” المسيرة.

وقال سريع إن الصاروخ الباليستي “أصاب هدفه بدقة عالية وتم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، بينهم القادة في المقر”.

وأضاف أن عملية استهداف هذا الموقع المهم “جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف”.

وأوضح المتحدث “نؤكد اليوم لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية ستلاحقهم أينما كانوا وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم”.

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قد أعلن قبل ساعات استهداف مطار نجران بعدد من طائرات “قاصف كي2” المسيّرة.

وقال سريع إن الهجوم استهدف غرف التحكم والسيطرة للطائرات المسيرة ومرابضها، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية أخرى. وأضاف أن الإصابة كانت دقيقة، وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في مطار نجران، حسب قوله.

ولم يصدر على الفور بيان من السلطات السعودية لتأكيد أو نفي هذا الهجوم.

والشهر الماضي هدد المتحدث نفسه بأن عملياتهم ستمتد إلى أهداف حساسة في أماكن أخرى غير متوقعة في السعودية، مؤكدا أن مطارات أبها وجازان وعسير ونجران أصبحت غير آمنة، وستتعرض للاستهداف الدائم والمتواصل.

وكثفت جماعة الحوثي مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ المتوسطة المدى على أهداف سعودية، ولا سيما مطاري جازان وأبها، بينما تعلن الجماعة بين الفينة والأخرى مقتل جنود سعوديين في مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ولم يقف تصعيد الحوثيين عند حدود المطارات، فقد أكدوا وصول طائراتهم المسيرة في يونيو/حزيران الماضي إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي غربي السعودية. وقبلها في 14 مايو/أيار الماضي، استهدفت سبع طائرات مسيرة محطتي ضخ للنفط السعودي في شركة أرامكو.