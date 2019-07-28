“شاهد” وزير التعليم المغربي فشل في نطق هذه الكلمة رغم محاولته 5 مرات متتالية فأصبح “مسخرة”.. فما هي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بموجة سخرية واسعة من وزير التعليم سعيد أمزازي، بعد فشله في نطق كلمة “المتوجين” رغم محاولته 5 مرات متتالية خلال إلقاء كلمة في فعالية رسمية، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس النواب المغربي ما بات يعرف بقانون “فرنسة التعليم”.
يظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل لتتويج المتفوقين وهو يقرأ خطاباً من ورقة، وبدا واضحاً أنه وجد صعوبة في تهجي كلمة “المتوجين” بالشكل الصحيح، بالرغم من محاولته مرات عديدة.
وتناقل رواد مواقع التواصل المقاطع بكثافة وسط سخرية عارمة، وربط كثيرون منهم بين صعوبة تهجي الكلمة العربية والتوجه نحو “فرنسة التعليم”.
وأقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون يعيد اعتماد الفرنسية لغةً لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد إقراره من قبل مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، ثم نشره في الجريدة الرسمية.