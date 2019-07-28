“شاهد” وزير التعليم المغربي فشل في نطق هذه الكلمة رغم محاولته 5 مرات متتالية فأصبح “مسخرة”.. فما هي؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بموجة سخرية واسعة من وزير التعليم سعيد أمزازي، بعد فشله في نطق كلمة “المتوجين” رغم محاولته 5 مرات متتالية خلال إلقاء كلمة في فعالية رسمية، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس النواب المغربي ما بات يعرف بقانون “فرنسة التعليم”.

يظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل لتتويج المتفوقين وهو يقرأ خطاباً من ورقة، وبدا واضحاً أنه وجد صعوبة في تهجي كلمة “المتوجين” بالشكل الصحيح، بالرغم من محاولته مرات عديدة.

وتناقل رواد مواقع التواصل المقاطع بكثافة وسط سخرية عارمة، وربط كثيرون منهم بين صعوبة تهجي الكلمة العربية والتوجه نحو “فرنسة التعليم”.

وزير التعليم المغربي !!!!

البلد الذي تعتمد فرنسا على أبناءه في اقتصادها من مهندسين و و و و و



قبل أن يستوزر احتج على رفع رسوم البعثة الفرنسية حيث يدرس أبناءه وبعد ذلك تمت فرنسة و خصخصة التعليم بالمغرب . #المغرب pic.twitter.com/YOQWtf3Xsf — يحيى الحريزي (@Kayzenov) July 27, 2019

وزير التعليم الغربى يعجز عن نطق كلمة المتوجون والمتوجات ولاكثر من مرة يفشل فى نطق الكلمتين فى مؤنمر خاصة بنهضة التعليم فى المغرب 😃😃 طب ياتلا كدة نشوف كل واحد يقول المتوجون والمتوجات 10 مرات 😃 — karimomr (@karimomr2) July 28, 2019

هذا وزير التعليم ديال المغرب ماشي سبويه، زدتو فيه بزاف😅 — لا مستحيل (@JYessef) July 27, 2019

وأقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون يعيد اعتماد الفرنسية لغةً لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد إقراره من قبل مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، ثم نشره في الجريدة الرسمية.