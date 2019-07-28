وزير التعليم المغربي
وزير التعليم المغربي
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“شاهد” وزير التعليم المغربي فشل في نطق هذه الكلمة رغم محاولته 5 مرات متتالية فأصبح “مسخرة”.. فما هي؟

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة سخرية واسعة من وزير التعليم ، بعد فشله في نطق كلمة “” رغم محاولته 5 مرات متتالية خلال إلقاء كلمة في فعالية رسمية، وذلك بعد أيام من إقرار مجلس النواب المغربي ما بات يعرف بقانون “فرنسة التعليم”.

يظهر المقطع المتداول على نطاق واسع، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل لتتويج المتفوقين وهو يقرأ خطاباً من ورقة، وبدا واضحاً أنه وجد صعوبة في تهجي كلمة “المتوجين” بالشكل الصحيح، بالرغم من محاولته مرات عديدة.

وتناقل رواد مواقع التواصل المقاطع بكثافة وسط سخرية عارمة، وربط كثيرون منهم بين صعوبة تهجي الكلمة العربية والتوجه نحو “فرنسة التعليم”.

وأقر مجلس النواب المغربي مشروع قانون يعيد اعتماد الفرنسية لغةً لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية، ومن المنتظر أن يدخل حيز التطبيق بعد إقراره من قبل مجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية الثانية، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

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