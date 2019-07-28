الإمارات جن جنونها من تصريحات مستشار أردوغان.. وزير التغريد أنور قرقاش يهاجم “أقطاي” ويُقحم قطر

أثارت تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي التي اتهم فيها السعودية والإمارات بـ”الخيانة الكبرى”، جنون النظام الإماراتي الذي أصدر ردا رسميا على التهم التي وجهها مستشار أردوغان.

وخرج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش يهاجم “قرقاش” قائلا إن تصريحاته لا تستحق الرد.

ودون في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) وأقحم بها قطر ما نصه:”تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟”

تصريح مستشار الرئيس التركي المسيء تجاه الامارات والسعودية الشقيقة للصحافة القطرية لا يستحق الرد. كيف تدعي أنك تنهي عن تصرف وأنت غارق فيه حتى شعر رأسك؟ — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2019

وكان ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجم السعودية والإمارات، منتقداً تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، واصفاً الأمر بـ”الخيانة الكبرى”.

وفي حوار مع صحيفة “الراية” القطرية، قال أقطاي: “التطبيع هو عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد إسرائيل على قمع الشعب الفلسطيني، هو عدو للمسلمين، لأنها تغتصب فلسطين، وتعمل على تهويد القدس وهدم الأقصى”.

وأضاف: “نقولها بصراحة إن كل من يوافق على صفقة القرن سيتعرض لمحاكمة التاريخ حتى بعد موته، ونطالب حكام الإمارات والسعودية بوقف دعمهم لصفقة القرن وإسرائيل.

وبشأن العلاقات التركية مع السعودية والإمارات، قال أقطاي: “يصعب علنيا فهم ذلك، مع أننا لا نضمر الشر لأحد من العرب والمسلمين، ونريد التعاون مع الجميع، دون التدخل في شؤون الغير، وما نزال نمد أيدينا للجميع لمصلحة المسلمين”. وتابع: “يبدو أن النموذج التركي الذي ألهم الربيع العربي أخاف الإمارات والسعودية، مع أننا لم ندعم الربيع العربي، بل أيدناه فقط وساندنا الشعوب العربية الساعية لتحقيق الحرية والديمقراطية، لكننا لم نحرك أحدا في الإمارات والسعودية، ومع ذلك فإنهم يخافون من امتداد عثماني متخيل جديد في المنطقة، مع أنه لا يوجد لدينا طموح لذلك”.