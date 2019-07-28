إعلامي سعودي يتطاول على السلطان قابوس والوزير بن علوي ويصفهما بـ”أهل الخبث والغدر”.. “الشاهين” العُماني كان له بالمرصاد

شن الإعلامي السعودي المقرب من النظام عبدالعزيز الحارثي، هجوما عنيفا على سلطنة عُمان في أعقاب زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى إيران، وتطاول بالسب على السلطان قابوس والوزير “بن علوي”.

وفي تغريدة خبيثة انتقد “الحارثي” زيارة “بن علوي” إلى إيران واتهم سلطنة عمان بالتواطؤ مع “طهران الفارسية المجوسية” ضد السعودية حسب زعمه.

#امريكا وبريطانيا ومعهم حكام #مسقط اهل الخبث والغدر يصنعون من #ايران ان لها في دولة #فلسطين رأي وهم من صنعو #حماس الإخوانية الارهابيه هي #بريطانيا وايران هي بالأساس ليسة مسلمه إنما فارسيه مجوسيه

نسأل ألله أن لا يحقق لهم غاية وأن يرينا فيهم يوما اسودا يارب

#حمله_نفدبك_ياوطن — عبدالعزيز الحارثي 🇸🇦 MBS🇸🇦 (@Abdelazez__0) July 28, 2019

ودون ما نصه متطاولا على حكام السلطنة:”امريكا وبريطانيا ومعهم حكام مسقط اهل الخبث والغدر يصنعون من ايران ان لها في دولة فلسطين رأي وهم من صنعو حماس الإخوانية الارهابيه هي بريطانيا”

وواصل الإعلامي السعودي تطاوله على وزي رالخارجية العماني يوسف بن علوي ونشره افتراءات ومزاعم عن زيارته الأخيرة لإيران.

الرساله الثانية من #واشنطن ألي #ايران مقترح من جاريد كوشنر يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة #عمان عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء صفقة القرن#عمان هي الوسيط في كل المسرحيات وهذا يؤكد تواطؤها مع المجوس و الإنجليز

التم المتعوس على خايب الرجاء

#حمله_نفدبك_ياوطن — عبدالعزيز الحارثي 🇸🇦 MBS🇸🇦 (@Abdelazez__0) July 28, 2019

من جانبه ألجم حساب “الشاهين” العُماني عبدالعزيز الحارثي برد ساخر على مزاعمه قائلا:”لن ندعي عليكم في المملكة بالمثل يا ابن عم صالح الحارثي فأيامكم السوداء هي بمثابة روتين يومي لكم تعيشونه كل لحظة”

ولن ندعي عليكم في المملكة بالمثل يا ابن عم صالح الحارثي فأيامكم السوداء هي بمثابة روتين يومي لكم تعيشونه كل لحظة

فأن لم يأتيك خبر وفاة قريب بسبب السرعة الطائشة في السابعة صباحاً يأتيك خبر قتل قريب أو صديق في الساعة الثامنة،،، وتتطاير العقل و تقيمون خيمة عتق الرقاب ويصدح الشعراء https://t.co/2qE71722L3 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 28, 2019

وتابع:”ان لم تضرب إيران (مؤخرات) سفنكم في المياه الإماراتية، استباح الحوثي اجوائكم فأوقفتم حركة الطيران، وان لم تصبحوا دواعشاً أصبحتم مدمنين وان لم تصبحوا مدمنين انشغلتم بشتى أنواع الانحراف، وان لم تهرب نسائكم إلى جورجيا هربن إلى كندا، فان لم تكن كندا فاستراليا”

وان لم تضرب إيران (مؤخرات) سفنكم في المياه الإماراتية،، استباح الحوثي اجوائكم فأوقفتم حركة الطيران

وأن لم تصبحوا دواعشاً،،، أصبحتم مدمنين

وان لم تصبحوا مدمنين،،، انشغلتم بشتى أنواع الانحراف

وان لم تهرب نسائكم إلى جورجيا،،، هربن إلى كندا

فأن لم تكن كندا فاستراليا — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 28, 2019

وتابع “الشاهين” سخريته من الحارثي بقوله:”فمثل هذا الوسط المجتمعي اخي عبدالعزيز لا يتمتع بمقومات النضج الكافية لتحليل الأمور السياسية بالشكل السليم فهو أولا يحتاج إلى مواطن ينتمي لدولته، وليس لأبوظبي ويحتاج إلى إلمام بالجغرافيا السياسية وليس لشعب يعتقد أن الشمس تغرب في السعودية قبل عمان”

فمثل هذا الوسط المجتمعي اخي عبدالعزيز لا يتمتع بمقومات النضج الكافية لتحليل الأمور السياسية بالشكل السليم

فهو أولا يحتاج إلى مواطن ينتمي لدولته،،، وليس لأبوظبي

ويحتاج إلى إلمام بالجغرافيا السياسية وليس لشعب يعتقد أن الشمس تغرب في السعودية قبل عمان

ويحتاج لشعب مؤمن بأن الإسلام،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 28, 2019

واختتم المغرد العُماني الشهير رده على الإعلامي السعودي:”اعلم مقامك جيداً يا عبدالعزيز وان طال لسانك فسلطه بعيدا عننا، فعمان مقام لا يدركه امثالك ولو جمع افيال ابرهة مع الطير الابابيل مع شياطين الإنس والجن ولو اطعمهم فياغرا بعد الكبتاغون، نقطة الختام: شاهت الوجوه”

اعلم مقامك جيداً يا عبدالعزيز وان طال لسانك فسلطه بعيدا عننا

فعمان مقام لا يدركه امثالك ولو جمع افيال ابرهة مع الطير الابابيل مع شياطين الإنس والجن ولو اطعمهم فياغرا بعد الكبتاغون

نقطة الختام: شاهت الوجوه



أخيك: 🦅الشاهين 🦅 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) July 28, 2019

يشار إلى أن وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، أكد أن بلاده تخوض تنسيقا مع إيران لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أنه نفى أن عمان تقوم بأي وساطة لحلحلة التصعيد بالمنطقة.

وقال بن علوي، الذي يقوم منذ أمس السبت بزيارة رسمية إلى إيران حيث التقى اليوم الأحد رئيسها، حسن روحاني: “لا نقوم بأي وساطة، وما نهتم به في هذا السياق هو تأمين استقرار الملاحة في مضيق هرمز، ولذا نتواصل مع جميع الأطراف”.

وأشار بن علوي، في تصريحات لتلفزيون سلطنة عمان، إلى أن هناك تنسيقا بين إيران وعمان لتنظيم حركة السفن في مضيق هرمز، وشدد على أنه ينبغي أن تكون هناك اتصالات بين جميع الأطراف كي لا تتأثر الملاحة الدولية في الخليج.

ومع ذلك، اعتبر وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية أن أي تصرف غير محسوب يعيق الملاحة الدولية، سيعود بالضرر على الجميع في العالم.

ويقوم بن علوي بزيارة هي الثانية له إلى طهران، منذ يونيو الماضي، وسط توتر بالغ في منطقة الخليج إثر تصعيد الخلافات بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.