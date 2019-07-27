هكذا أخرس عُمانيون البذيء الإماراتيّ “المزروعي” بعد تطاوله على الوزير “بن علوي” إثر زيارته لإيران

بردودٍ مُلجمة، أخرس نُشطاء ومغرّدون عُمانيون، المغرّد الإماراتي البذيء المدعو حمد المزروعي، بعد عودته للتطاول على سلطنة عمان، في اعقاب زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى إيران .

وفي تغريدة خبيثة انتقد المزروعي زيارة “بن علوي” إلى إيران، ملمحا إلى أنها “خيبت” آمال الإمارات.كما سخر من تصريحات الوزير مع علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني التي شدد فيها على ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي ادانه وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية … pic.twitter.com/ACDHhCyx5R — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

يوسف بن علوي عقب لقائه مع علي شمخاني ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية هذا تصريح ولا تهديد معالي الوزير … pic.twitter.com/0QpJRvEIuO — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

وجاءت ردود العُمانيين على “المزروعي” مؤكدةً أن السلطنة تتحرّك لمنع اشتعال الخليج بفعل “صبيانية” المسؤولين في بلاده الذين لا يدركون العواقب الوخيمة لما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظلّ حالة التوتر الآخذة بالتصعيد في المنطقة.

لن تتماشى الدبلوماسية العُمانية مع ماترغبون به وتريدونه، هي سياسة عميقة جداً تحظى بتقدير الكثير من دول العالم وأهل الساسة يدركون ذلك جيداً، فمن أراد النهيق والصراخ فل يفعل ذلك، ولكن بالتأكيد ستبقى عُمان شامخة رغم أنف الحاقدين. — الشيبة خلفان (@5alfan1) July 27, 2019

وهل هكذا يرد المعروف ؟🙂

صحيح ان المجنسين مافيهم خير 🤦🏻‍♀️



بن علوي رايح يتوسط لكم لفك أسر #السفينة_الاماراتية_رياه اللي ضبطوها تهرب البترول والاسلحة عبر الخليج

ولا نسيتوا امرها ؟🙂



عاد لازم ابناء التجنيس يشكرونه على هالخدمة الكبيرة ، ماتقدحون فيه خيرات الله 🙂 — عمانية للنخاع (@sohrkbra) July 27, 2019

بسم الله الرحمن الرحيم( وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) (55) صدق الله العظيم، سورة القصص.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) July 27, 2019

يبالك تاخذ دروس لغه عربية عشان تفهم كلامه وتقدر تميز اذا كان تصريح ولا تهديد .

وعاد انت تنتظر بفارغ الصبر نتائج الزيارة وشو دار فيها .

يحليلك تتنافض مثل معزبك يوم تتحرك عمان . — عمر السيابي (@omaroman489) July 27, 2019

هذا التصريح لم يستطع وزير خارجيتك التصريح به فالكل تابع تصريحه وهو ينتفض وكأن حمى بارده اصابته اثناء قوله إننا لانستطيع أن نتهم أحد بتخريب بواخرنا رغم إن إيران خربتها في العمق وكم كنا نتمنى تصريح وزير خارجيتك يهدد فيه إيران لإسترجاع جزء من عرظكم فالأرض تعتبر عرظ

وجزركم الثلاث — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) July 27, 2019

الحمد لله على نعمه سلطنه عمان وقائدها نعيش في رخاء وسلام وما وصلنا نتجسس على الدول يكفي اكتشفنا ثلاث خليه تجسس إماراتية ولاكن ما يحركو شعرة من عمان. — ﮼عزمي﮼العاصمي (@AzmiALasmi1) July 27, 2019

يطربنا صياح البعض وما عليكم الا الاتعاض من التجارب السابقة كما قالها عميد الدبلوماسية المحنك #يوسف_بن_علوي ولا ترمو بأنفسكم إلى التهلكه مع إيران.. — 🇴🇲 Hamed al-ajmi 🇴🇲 (@hamed1111m) July 27, 2019

ودعا وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، السبت، إلى “ضرورة الاتعاظ” من تجارب سابقة بالمنطقة و”وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية”.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عقب لقاء بن علوي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.

وكان بن علوي بدأ زيارة السبت لطهران تعد الثانية خلال نحو شهرين، لبحث “حلول مناسبة تسهم في استقرار المنطقة والملاحة”، وفق بيان سابق للخارجية العمانية في ظل استمرار احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.

ووفق “إرنا”، أكد بن علوي “ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك، وأيضا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية”.

وأضاف: “يتعيّن على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولاسيما في منطقة مضيق هرمز”.

وطالب الدول بـ”الابتعاد عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة أو تكلف نشاطها التجاري والدول الأخرى نفقات هي في غنى عنها”.

من جانبه، أكد شمخاني، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية “إجراء قانوني، وتنفيذا للقوانين، ومن أجل حماية الملاحة البحرية”.

ومنذ 19 يوليو/تموز الجاري، تحتجز السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة “لم تراع القوانين البحرية الدولية”.

وتصاعد التوتر، مؤخرًا، بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.







