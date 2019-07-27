ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
الهدهد

هذا ما قاله ناصر الدويلة عن “خراط الحكي” والدولة “العاجزة” ولهث الإمارات وراء إيران لتهدئتها

كتب خاص "وطن"
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قال السياسي الكويتي، ، إن الإمارات أرسلت وفودها إلى إيران، في محاولة لتهدئة “التوتر” معها- حسب قوله- بعد أن ظهر جلياً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (خراط حكي).

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً إن بريطانيا كذلك “عاجزة” عن حماية سفنها وان سبب التوتر في هو تهديدات الغرب وخطف سفينة إيرانية في جبل طارق ومحاولة منع تصدير النفط الايراني لذلك قررت التواصل مع ايران و تهدئتها.

وكان وفد رفيع من الإماراتصل إلى إيران، في زيارة أعلنتْ فيها الإمارات إنسحابها من مواقفها السابقة التي أوصلت إلى الدخول في حروب وصراعات لا تعود بالفائدة عليها”. وقد رحّبت إيران بالزيارة وبالنيات التي أعربت عنها الإمارات وبالأخص إنسحابها التدريجي من اليمن.

وبحسب المصادر الإيرانية فإن “الموفدين الإماراتيين يقولون إن الإمارات لا تريد أن تكون مسْرحاً للعمليات العسكرية اليمنية والإيرانية وخصوصاً إذا أرادت أميركا الدخول في مناوشات عسكرية مع إيران بعد إعادة إنتخاب ترامب للدورة الثانية، ولا سيما ان واشنطن لم تردّ على إيران بعد إسقاطها الطائرة من دون طيار، وأثبتت إيران إستعدادها لمواجهة ترامب وتحدّي عسكرياً.

وقد إعتبرت الإمارات أن تهديد إيران بضرب أي بلد تنطلق منه العمليات العسكرية ضدّها هو تهديد حقيقي وبالتالي فهي تريد أن تكون خارج اللعبة”.

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