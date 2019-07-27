هذا ما قاله ناصر الدويلة عن “خراط الحكي” والدولة “العاجزة” ولهث الإمارات وراء إيران لتهدئتها

قال السياسي الكويتي، ناصر الدويلة، إن الإمارات أرسلت وفودها إلى إيران، في محاولة لتهدئة “التوتر” معها- حسب قوله- بعد أن ظهر جلياً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (خراط حكي).

وأضاف الدويلة في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً إن بريطانيا كذلك “عاجزة” عن حماية سفنها وان سبب التوتر في الخليج هو تهديدات الغرب وخطف سفينة إيرانية في جبل طارق ومحاولة منع تصدير النفط الايراني لذلك قررت الامارات التواصل مع ايران و تهدئتها.

الامارات ارسلت وفودها لايران في محاولة لتهدئة التوتر معها بعد ان ظهر جليا ان ترامب خراط حكي و بريطانيا عاجزة عن حماية سفنها و ان سبب التوتر في الخليج هو تهديدات الغرب و خطف سفينه ايرانيه في جبل طارق و محاولة منع تصدير النفط الايراني لذلك قررت الامارات التواصل مع ايران و تهدئتها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 27, 2019

وكان وفد رفيع من الإماراتصل إلى إيران، في زيارة أعلنتْ فيها الإمارات إنسحابها من مواقفها السابقة التي أوصلت القوات الإماراتية إلى الدخول في حروب وصراعات لا تعود بالفائدة عليها”. وقد رحّبت إيران بالزيارة وبالنيات التي أعربت عنها الإمارات وبالأخص إنسحابها التدريجي من اليمن.

وبحسب المصادر الإيرانية فإن “الموفدين الإماراتيين يقولون إن الإمارات لا تريد أن تكون مسْرحاً للعمليات العسكرية اليمنية والإيرانية وخصوصاً إذا أرادت أميركا الدخول في مناوشات عسكرية مع إيران بعد إعادة إنتخاب ترامب للدورة الثانية، ولا سيما ان واشنطن لم تردّ على إيران بعد إسقاطها الطائرة من دون طيار، وأثبتت إيران إستعدادها لمواجهة ترامب وتحدّي عسكرياً.

وقد إعتبرت الإمارات أن تهديد إيران بضرب أي بلد تنطلق منه العمليات العسكرية ضدّها هو تهديد حقيقي وبالتالي فهي تريد أن تكون خارج اللعبة”.