موظفو السفارة اعتدوا عليه وانزلوه بالقوة.. ناشط بحريني هدد بالانتحار من فوق سطح سفارة بلاده في لندن

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لناشط بحريني، يدعى موسى الستراوي، وهو يعتلي سطح سفارة بلاده في لندن، مهددا بالانتحار احتجاجا على حكم إعدام بحرينيين اثنين.

ورفع الناشط لافتة كتب عليها: “أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة، بوريس جونسون تصرف”.

وادعى نشطاء بحرينيون بأن “موظفي السفارة قاموا بإنزال الستراوي وأخذه إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط”.

Die britische Polizei ist jetzt mit @MoosaAkrawi am Tatort angekommen und hat "Keine Hinrichtungen" vom Dach der Botschaft gesungen. #Bahrain pic.twitter.com/IFOkYfqVAo — 🕊Ahmed jasim ☫ (@Ajkbh) July 26, 2019

وفيما يبدو فإن الشرطة البريطانية قامت بالدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته.

الشرطة البريطانية تقتحم السفارة البحرينية بشكل عاجل لتنقذ الناشط (موسى عبد علي) بعد تعرضه لاعتداء من قبل موظفي السفارة! pic.twitter.com/nEUwqbmG5x — علماء السلطان (@HDMshk) July 27, 2019

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراجه.

Activist Moosa AbdAli, @MoosaAkrawi now from the top of the Bahraini embassy in London: I will throw myself if torture victims are executed" #Bahrain pic.twitter.com/GJnU1DP0R6 — angry arabiya (@angryarabiya) July 26, 2019

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة البحرينية لدى بريطانيا تعقيبا على الواقعة.

يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في “قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد”، حسب البيان الرسمي البحريني.