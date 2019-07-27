السفارة البحرينية
Videoالهدهد

موظفو السفارة اعتدوا عليه وانزلوه بالقوة.. ناشط بحريني هدد بالانتحار من فوق سطح سفارة بلاده في لندن

كتب وطن
0

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لناشط بحريني، يدعى ، وهو يعتلي سطح بلاده في لندن، مهددا بالانتحار احتجاجا على حكم إعدام بحرينيين اثنين.

ورفع الناشط لافتة كتب عليها: “أخاطر بحياتي لإنقاذ شخصين من الإعدام خلال الساعات القليلة القادمة،  بوريس جونسون تصرف”.

وادعى نشطاء بحرينيون بأن “موظفي السفارة قاموا بإنزال الستراوي وأخذه إلى داخل المبنى عنوة، ما اضطر الشرطة البريطانية للدخول للسفارة حفاظا على سلامة الناشط”.

وفيما يبدو فإن الشرطة البريطانية قامت بالدخول إلى السفارة لإنزال الناشط من على السطح حفاظا على حياته.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة التواجد الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراجه.

هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من السفارة البحرينية لدى بريطانيا تعقيبا على الواقعة.

يأتي هذا تزامنا مع تنفيذ النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق 3 مدانين في “قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد”، حسب البيان الرسمي البحريني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بينما يتآمرون على القضية الفلسطينية في المنامة .. سلطنة عمان تتخذ قراراً استثنائياً…

الهدهد

“شاهد” إعلامي بحريني يفاجئ مذيعة قناة إسرائيلية من قلب المنامة: أؤمن…

الهدهد

فضيحة جنسية تهز الخارجية المغربية.. موظفة قدمت لسفير الملك محمد السادس بهذه الدولة…

الهدهد

دبلوماسي إماراتي بات مقيما في دمشق.. “عيال زايد” بصدد إعادة فتح سفارة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.