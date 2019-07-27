“شاهد” حرب شوارع دامية وألفاظ نابية في معرض سنوي كبير بالقاهرة.. ستعجب مما حدث والسبب أعجب!

ضجت مواقع التواصل في مصر بصور ومقاطع مصورة لمشاجرة دامية داخل معرض الأهرام العقاري السنوي مساء أمس، الجمعة.

وشهد المعرض مشاجرة كبرى بين عدد من الشركات المشاركة، وذلك بعدما اشتبك موظفو التسويق مع بعضهم لخلافهم على جذب العملاء.

وظهر في الفيديو الذي تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تدخل رجال الأمن لفض المشاجرة، باستخدم طفايات الحريق لتفريق موظفي الشركتين.

خناقه علي عميل في معرض الأهرام العقاري بقاعه المؤتمرات pic.twitter.com/LagN1lklDS — صاحب مزرعة المكرونه (@justin_C4se) July 26, 2019

وأثارت المشاجرة أزمة كبرى في المعرض، حيث خرج جميع الزوار فور حدوثها، وتعالت الأصوات ما سبب حالة من الفزع للموجودين.

عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الإهرام، أكد أن المشكلة بدأت بتشاجر موظفي التسويق في شركتين بسبب جذب العملاء، حيث أراد كل موظف جذب العملاء لشركته دون الأخرى.

وأضاف في تصريحات صحيفة: “المشاجرة تطورت إلى الضرب بالكراسي الموجودة في صالات العرض، وطفايات الحريق والزجاجات”.

وتابع سلامية: “تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر للشركتين وإلزامهما بدفع غرامة مالية عما بدر منهما أثناء المعرض، مع منعهما من المشاركة في معرض الأهرام العقاري مرة أخرى”.

ورفض رؤساء مجلس إدارة الشركتين ومساعدوهم التعليق على ما بدر من الموظفين في المعرض، مؤكدين أنه يجري التحقيق في الأمر.

وانطلقت فعاليات المعرض العقاري السنوي الذي تنظمه مؤسسة “الأهرام” بعنوان “اكتشف أفضل فرص الاستثمار، مساء الخميس، حيث يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويأتي هذا المعرض من أجل دعم الأسواق العقارية المصرية، ويشارك فيه أكثر من 52 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمصر.​