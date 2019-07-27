زيارة مفاجئة لملك الأردن إلى الإمارات تزامنا مع هروب شقيقته الأميرة هيا.. وهذا ما قاله لـ ابن زايد في اجتماع خاص

قام العاهل الأردني عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة إلى الإمارات اليوم، السبت، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وأكد على “متانة” العلاقات بين البلدين.

وأعرب عبد الله الثاني عن “تقديره” للإمارات على “دعمها للأردن”.

وكتب في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) عقب الزيارة:”شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء.”

شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء. أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات pic.twitter.com/rzzW7QniFi — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 27, 2019

وتابع:”أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات”

فيما أشار ولي عهد أبو ظبي إلى “الحرص على دفع العلاقات إلى الأمام في مختلف المجالات”، كما أكد أيضا أن “الإمارات حريصة دائما على دعم علاقاتها مع المملكة وتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك”

ويأتي لقاء العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي في الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام بريطانية معلومات، تفيد بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة كلفت البارونة شاكلتون، المحامية التي مثلت الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني خلال طلاقه من الأميرة ديانا لتمثيلها، فيما كلف الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم (69 عاما) المحامية هيلين وارد، التي مثلت غاي ريتشي في طلاقه من المغنية المشهورة مادونا.

وقالت صحيفة “تايمز” إن الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، تقيم في قصر بلندن قيمته 85 مليون جنيه، قريب من قصر كنسنغتون، لافتة إلى أن الأميرة على ما يبدو خططت ومنذ أشهر لحياة جديدة في بريطانيا، حيث أنشأت شركة “كاندلايت سيرفيسز” لتقديم الدعم وخدمات مكتبية في نوفمبر العام الماضي.