حمد المزروعي يتطاول على وزير خارجية سلطنة عُمان في تغريدة “خبيثة”: “ابن علوي” خيب أملنا

عاد المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ولي عهد أبوظبي حمد المزروعي، للمز سلطنة عُمان والتدخل بسياستها بعد أيام من تحريضه ضد السياحة العُمانية ونشر إشاعات مغرضة عن السياحة في صلالة.

وفي تغريدة خبيثة نشرها على حسابه بتويتر ورصدتها (وطن) انتقد المزروعي زيارة وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إلى إيران اليوم، ملمحا إلى أنها خيبت آمال الإمارات.

كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي ادانه وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية … pic.twitter.com/ACDHhCyx5R — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

ودون ما نصه:”كنا ننتظر من معالي يوسف بن علوي إدانة وشجب واحتجاج على هتك مياه سلطنة عمان من قبل الحرس الثوري وخطف السفن التجارية”

كما سخر “أبوجهل الإماراتي” ـ كما يلقبه النشطاء ـ من تصريحات بن علوي مع علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني التي شدد فيها على ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

يوسف بن علوي عقب لقائه مع علي شمخاني ضرورة الاتعاظ من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الإجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار هناك وأيضًا وقف استخدام الآليات العسكرية لحل الخلافات السياسية هذا تصريح ولا تهديد معالي الوزير … pic.twitter.com/0QpJRvEIuO — حمد المزروعي (@uae_3G) July 27, 2019

وقال المزروعي معقبا “هذا تصريح ولا تهديد معالي الوزير”

وتسببت تغريدات المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبوظبي في موجة غضب كبيرة بين العُمانيين الذين هاجموه بشدة، مؤكدين على أن عُمان ورموزها خط أحمر.

عمان ورموز الدوله خط احمر يالمزروعي خيرنا بعده فاضل عليكم ولا تباني اذكر — سالم عبدالله الساعدي🇴🇲 (@saadi696) July 27, 2019

اتمنى من كل عُماني عدم الرد ع صاحب هذا الحساب هو لا يعكس إلى وجهة نظره فقط ونحن نعفوا عنه هنا بالدنيا لأننا ندرك بالآخرة الله لا يدع شاردة ولا واردة يوم القيامة إلى يحصيها لكل عبد من عباده .لذالك دعوه يسيئ الضن ويسب ويشتم ويحرض والله خير من نتكل عليه هو السميع العليم .. دمتم بود. — R_almamari (@Almamar59958817) July 27, 2019

ووصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى العاصمة طهران للقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعدد من المسؤولين لبحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” صباح اليوم السبت، إن “ابن علوي وصل إلى طهران وسوف يلتقي خلال الزيارة مع معالي جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين في الجمهورية الإيرانية حيث يتم بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا”.

و‏التقى بن علوي مع جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، وتم بحث العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

يشار إلى أنه قبل أيام شنّ مغرّدون عُمانيون هجوماً لاذعاً وواسعاً على المغرد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي”، بعد تحذيره الإماراتيين من زيارة صلالة في سلطنة عمان، في محاولةٍ متعمدة منه على ما يبدو للتأثير على موسم السياحة فيها.

جاء ذلك بعد تغريدةٍ “خبيثة” نشرها المدعو “المزروعي” على حسابه في “تويتر”، وقال فيها: “في مثل هذي الايام من كل سنه نفجع بحوادث اماراتيين على طريق صلاله اتمنى من اخواني عدم السفر لـ صلاله لانها لا تستحق تعب الطريق ولا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية”