السعودية تمنع مواطني هذه الدّولة من الحج .. ما السبب!؟؟

حظرت السعودية، دخول مواطني الكونغو الديمقراطية، إلى أراضيها خلال فترة الحج الشهر المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية القرار في مذكرة يوم الأربعاء الماضي، استنادا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي مرض الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية.

لكن المنظمة كانت قد حثت الدول على عدم تقييد السفر أو التجارة.

وجاء في قرار الوزارة إنها أوقفت منح تأشيرات الدخول للقادمين من الكونغو الديمقراطية حفاظا على سلامة الحجاج.

وتسبب وباء الإيبولا في وفاة ما يتجاوز الـ1700 شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو قبل نحو عام.

ويشكل المسلمون نحو ثلاثة بالمئة من سكان الكونغو وفقا لبيانات مجموعة الكونغو البحثية، وهي مؤسسة مقرها نيويورك.

ويشكل الحجاج القادمون من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى نحو عشرة بالمئة من عدد الحجاج الذين يقصدون مكة كل عام والذي يفوق المليونين.

وأوقفت السعودية من قبل منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفش للإيبولا بين عامي 2014 و2016 راح ضحيته أكثر من 11 ألف قتيل.