هذا ما أوصى به الباجي قايد السبسي قبل وفاته

أكد حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي على أن الرئيس الراحل ترك وصية قبل وفاته للتونسيين بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم.

ولم يخفِ نجل الرئيس حالة الحزن والألم التي تعتريه بعد رحيل والده، وهو شعور قال إنه يشاركه فيه التونسيون بجميع أطيافهم السياسية والحزبية تاركين خلافاتهم جانبا.

وشدد حافظ السبسي -في تصريح خاص للجزيرة نت- على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة، ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات مثل دول أخرى.

بالمقابل، عبر حافظ السبسي عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن جنازة وطنية تليق بمقامه ستنظم السبت المقبل في قصر الرئاسة بقرطاج، وستدعى لها شخصيات سياسية بارزة وقيادات عربية ودولية أبدت رغبتها في الحضور.

