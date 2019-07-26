أحمد الفيشاوي يكشف وصية والده له بعدما انفعل على المعزين وأين طلب أن يجري دفنه

كشف الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، عن وصية والده الفنان فاروق الفيشاوي الحقيقية، وذلك بعد أن تم دفنه أمس الخميس.

وأوضح الفيشاوي “الصغير” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن والده الراحل أوصاه، بأن “يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان”، مشيرا إلى أنه نفذ ذلك وسط أهله وناسه في بلده.

وانفعل الفنان “أحمد” على عدد من أهالى مدينة سرس الليان أمام مقبرة والده بسبب الزحام الشديد لدخول المقبرة وتوديع جثمان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي إلى مثواه الأخير.

وأصر الابن علي دفن الجثمان في مقابر العائلة مباشرة عقب وصوله من القاهرة. كما قام عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل بإغلاق الباب الرئيسي لمقابر العائلة ومنعوا دخول أحد، عدا أصدقاء الراحل .

وفي أول تعليق له على وفاة والده فاروق الفيشاوي، فقد استعان أحمد الفيشاوي بآيات قرآنية هي: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم”.

ثم تابع: “البقاء لله، نسألكم الفاتحة إلي شرف النبي والفاتحة لفاروق الفيشاوي ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

يشار إلى أن تقارير ذكرت أن فاروق الفيشاوي أوصى نجله أحمد الفيشاوي أن ينفذ مشروع سينمائي مؤجل عن المطران كابوتشي، لكي يرد من خلاله على مزاعم الغرب تجاه العرب، ولكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه الذي ظل طوال سنوات ينتظره.

وأعرب فاروق الفيشاوي، عن رغبته في أن يقوم نجله، أحمد الفيشاوي ببطولة الفيلم، الذي يؤكد على الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط في مصر.