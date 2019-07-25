فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
حياتنا

هذا ما كان يقوله قبل وفاته بدقائق.. طبيب فاروق الفيشاوي يكشف أسرار آخر “24” ساعة في حياة الفنان الراحل

كتب وطن
0

كشف أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، والطبيب المعالج للفنان المصري ، الدكتور حمدي عبد العظيم، أسرار آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل وسبب موته.

وقال الطبيب المصري المعالج للفيشاوي في تصريح لجريدة “” المصرية، إن الفنان الراحل كان يعاني من سرطان بالكبد، موضحا أنه أصيب بغيبوبة كبدية أدت لوفاته.

وأضاف الطبيب حمدي عبد العظيم أن “فاروق الفيشاوي كان في كامل قواه العقلية حتى آخر نفس في حياته، مشيرا إلى أنه كان رجلا عظيما خلال فترة مرضه، وكان مؤمنا بالله وصابرا وراضيا، وشجاعا في مواجهة هذا المرض”.

وأكد الطبيب أن الفنان فاروق الفيشاوي كان متواضعا للغاية، وكان يقوم بمصافحة المرضى في العيادة كلما دخل عليهم، ولكنه أوصى بعدم الإفصاح عن أسرار مرضه خلال فترة وجوده بالمستشفى.

يذكر أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفي، فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد مستشفيات الدقي بالقاهرة بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وتدهورت حالته الصحية خلال اليومين الماضيين، ونقل إلى المستشفى، وبعدها تراجعت حالته بشكل كبير وتوقفت وظائف الكبد تماما.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

دخل في غيبوبة وتوقف كبده عن العمل.. رحيل الفنان المصري فاروق الفيشاوي وهذا ما قاله…

الهدهد

وزيرة “قطع رقاب” معارضي السيسي تُعلق فضيحتها على شماعة…

الهدهد

بعد وصلة تطبيل لـ”الرئيس المؤمن”.. آيات عرابي: عبدالله رشدي صناعة…

حياتنا

شاهد| كيف تمكّنت فتاة مصرية نحيفة الجسد من قتل شاب قويّ البنية بـ 13 طعنة بعدما حاول…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.