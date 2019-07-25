كاتب عُماني يُنصف الشعب السعودي بعد فيديو المطبع “محمد سعود”: يمثل نفسه “ولا تزر وازرة وزر أخرى”

اعتبر الكاتب العُماني المعروف زكريا المحرمي، أن الناشط والمطبع السعودي محمد سعود الذي تعرض لإهانة كبيرة أثناء زيارته الأقصى تحت حراسة الاحتلال، لا يمثل إلا نفسه ولا يعبر عن توجهات الشعب السعودي ولا يطعن بموقفهم تجاه القضية الفلسطينية.

وقال “المحرمي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”الشخص الذي ظهر بالزي الخليجي في شوارع القدس لا يمثل إلا نفسه”

الشخص الذي ظهر بالزي الخليجي في شوارع القدس لا يمثل إلا نفسه فلا يجوز تحميل أي دولة أو شعب الأفعال الشاذة لبعض أفرادها كما لا يجوز أن يعتدى على الفلسطينيين في الخليج بحجة الانتقام لذكر بعض المراهقين في القدس لدولة ما بشيء من الإنتقاص فالقرآن الكريم يعلمنا أن لا تزر وازرة وزر أخرى — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 24, 2019

وتابع موضحا:”فلا يجوز تحميل أي دولة أو شعب الأفعال الشاذة لبعض أفرادها كما لا يجوز أن يعتدى على الفلسطينيين في الخليج بحجة الانتقام لذكر بعض المراهقين في القدس لدولة ما بشيء من الإنتقاص فالقرآن الكريم يعلمنا أن لا تزر وازرة وزر أخرى”

وأصدرت قوات الاحتلال قرارا الأربعاء يقضي بإبعاد طفل، وثلاثة فلسطينيين عن المسجد الأقصى، لفترات متفاوتة، بعد اتهامهم بالاعتداء على ناشط سعودي الجنسية، يزور مدينة القدس بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في مدينة القدس ناصر قوس: “استدعت الشرطة الإسرائيلية 9 فلسطينيين بينهم صحفيان و3 حراس في المسجد الأٌقصى، إضافة إلى 4 مواطنين، بعد اتهامهم بالتعرض لناشط يقول إنه سعودي”.

وأضاف: “سلّمت الشرطة الإسرائيلية الطفل مالك النابلسي، 14 عاما، أمرا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما “.

وتابع قوس: “وسلمت الشرطة الإسرائيلية 3 مواطنين آخرين، أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، مع إمكانية تمديد فترة الإبعاد هذه”.

وأفرجت الشرطة الإسرائيلية عن الصحفيين وثلاثة حراس، في المسجد الأقصى دون إجراءات بحقهم.

وكانت شرطة الاحتلال استدعت الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، إلى مركز تحقيق في القدس الغربية، حيث تم تسليمهم أوامر الإبعاد.

وقد هاجم فلسطينيون، الاثنين، ناشطا يرجح أنه سعودي، وطردوه من باحات المسجد الأقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين.

ولاحق عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين الرجل الذي كان يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد الأقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين ومن خلفهم مجموعة من الأعلام الإسرائيلية.

وظهر “محمد سعود” في فيديو على مواقع التواصل متحدثا باللغة الإنجليزية ومعرفا نفسه:” أنا محمد سعود من السعودية، أنا أريد أن أخبركم في هذا الفيديو كم أحب هذا البلد الذي يلهم جميع دول العالم، أنا أحب هذا البلد لأنه أيقونة الحرية والديمقراطية، في إسرائيل يمكنك أن تجد حرية الدين.. كل شخص يمكن أن يمارس شعائره الدينية وهذا هو الجزء الجيد”.