“شاهد” ناشطة إسرائيلية سبق أن دعت ابن سلمان للزواج منها تبعث برسالة “جنسية إباحية” مهينة للمطبع محمد سعود

ظهرت الناشطة الإسرائيلية المثيرة للجدل “نعمة شوستر” والتي سبق أن كشفت عن رغبتها ـ في الزواج من ولي العهد السعودي مرجعة ذلك إلى أنه طويل ـ في فيديو جديد تعلق فيه على زيارة المطبع السعودي محمد سعود لإسرائيل وتسخر منه بألفاظ جنسية إباحية.

الناشطة السياسية الإسرائيلية من أصول إيرانية نعمة شوستر البالغة من العمر 32 عاماً، وجهت رسالة جنسية مُهينة للناشط السعودي محمد سعودي، الذي تم طرده من القدس وإهانته من قبل شباب وأطفال فلسطينيين بسبب تقربه من الاحتلال ومطالبته بالتطبيع مع إسرائيل.

وانتقدت الناشطة السياسية الإسرائيلية، زيارة الناشط السعودي للقدس، مشيرة إلى أنه كان عليه الذهاب لشواطئ تل أبيب لرؤية الفتيات وعمل علاقات لأنه إذا ما عجبهن سوف يقوم شباب تل أبيب بعمل العكس معه- في إشارة منها إلى ممارسة الشباب الصهاينة الجنس معه-.

وقالت في فيديو مقتطع من حلقة لها على تليفزيون قناة i24 وأثار جدلا واسعا :”راح المسجد يصلي عشان البنات يعملولك شوية لايك.. روح على تل أبيب شط البحر تشوف البنات تل أبيب واقتراحي الأخيرإذا ما ظبطتش الوضع مع بنات إسرائيل شباب تل أبيب راح يحبوك كتير”.

وسبق أن عبرت “شوستر” في فبراير الماضي عن رغبتها في الزواج من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مرجعة ذلك إلى أنه “طويل”!

وقالت الناشطة الإسرائيلية رئيسة ما أسمته “حزب نعمة”، في لقاء تلفزيوني بُث الأربعاء، إنها تريد العمل على السلام والمساواة في المنطقة، مطالبة بن سلمان بدعمها.

عرس أصفهاني: زعيمة حزب نعمة تبحث لها عنن عريس pic.twitter.com/zcAYlNqBRN — i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) February 13, 2019

وأرجعت “نعمة” سبب اختيارها بن سلمان لتتزوج منه إلى كونه طويلاً مثلها، إذ يبلغ طولها 180 سم، فيما تقدر وسائل إعلام دولية طوله بنحو 185 سم، كاشفة عن معاناتها من ذلك في حياتها اليومية، وهو ما منعها من الزواج حتى بات عمرها اليوم 32 عاماً.