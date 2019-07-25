“تفوق على شكسبير وطه حسين نفسه”.. طالب أردني يحصل على “100% ” في الثانوية العامة ويثير جدلاً واسعاً والوزارة توضح التفاصيل

أثار حصول طالب في الثانوية العامة الأردنية على علامة كاملة، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، وعاصفة على المستوى الاجتماعي والتربوي، بعد إتهام جماعي لوزارة التربية والتعليم برفع معدلات وعلامات النجاح قصدا ولأسباب سياسية.

الطالب احمد سامي عثمان تم اعلانه الاول على مستوى المملكة وبعلامة 100%، الامر الذي فجر موجة جدل واسعة، كون تلك العلامة تبرز ولأول مرة بالمطلق في تاريخ وزارة التربية والتعليم منذ تأسست المملكة.

وبعد الضجة الواسعة التي صاحبت الاعلان عن النتائج، أطل وزير التربية الدكتور وليد المعاني شارحاً آليه احتساب هذه العلامة قائلا بان الطالب عثمان فقد علامة واحدة فقط من أصل 1400 علامة وأن النظام لأسباب تتعلق بالقبول الجامعي الموحد لا يقبل أعشار أعشار العلامات وبالتالي حصل عثمان على ما حصل عليه.

لحظة إعلان نتيجة الأول على الأردن بالثانوية العامة الطالب أحمد سامي حسن عثمان بالفرع العلمي بمعدل 100% pic.twitter.com/w5dUPxSE9i — غزة الآن – Gaza Now (@gazalnps) July 25, 2019

بالمقابل ولأول مرة أيضا يتجمع تسعة طلاب دفعة واحدة في موقع المرتبة الثانية على مستوى المملكة وبنسبة تقل “10%” فقط من العلامة الكاملة.

وارتفعت بنفس الوقت نسبة النجاح العام في الامتحان من 45 % الى 85 % على الاقل.

وحسب مراقبون فإن مثل هذه العلامات غير المسبوقة مؤشر يثير الاستغراب ولا يبدو منطقيا، ودخلت منصات التواصلية في مقارنات ومقاربات لها علاقة مثلا بنسبة نجاح زعماء عرب في انتخابات الرئاسة المزورة وتمت المناداة بالطالب عثمان باعتباره تفوق على رئيس النظام السوري الحالي بشار الاسد والرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.!

وعبر أردنيون عن مخاوفهم حسب تقرير نشرته “القدس العربي” من رفع العلامات ونسب النجاح على الطريقة السعودية والخليجية عموما ضمن سياقات الصدمة التي شعر بها الجميع وهم يحاولون فهم الأسباب التي تؤدي الى حصول الطالب في الثانوية على علامة كاملة، بالرغم من وجود سؤالين لا يمكن الحصول على علامة كاملة عليهما يتعلقان بموضوعي إنشاء باللغتين العربية والانكليزية، مع استدعاء الاديب الراحل طه حسين والانكليزي شكسبير ضمن موجة فكاهة لاذعة تلفت النظر إلى أنهما قد لا ينجحان لو قدما امتحان الثانوية الأردني.

هل أنت طه حسين عشان تجيب بالعربي مية بالمية؟

ولا إسحق نيوتن في الفيزياء؟

ولا وليام شكسبير في الإنجليزي؟

انت ناسيينك على الشاحن يعني؟

إيش هاي المعدلات المسخرة والتوجيهي المهزلة شو الي قاعد بصير؟

الله يرحم ايامك يا ذنيبات كان الأول على المملكة معدلو 94 . pic.twitter.com/4GMKL7QV0b — عبدالرحمن عبدالناصر المحسيري (@abood_almhsiri) July 25, 2019

من يوم وطالع مابدي اسمع قصة انه البنات متفوقات عالشباب علميا 😎✋#التوجيهي pic.twitter.com/BKA988xxGw — ! 🇯🇴 (@s1AM1y) July 25, 2019

#التوجيهي #توجيهي_2019 الاول على المملكة: احمد سامي حسن عثمان بمعدل 100… ما شاء الله اقوى من ديتول😹👌 pic.twitter.com/PPFSrGEOmP — هاااءH🌸 (@H61195366) July 25, 2019

وهنأ ملك الأردن عبد الله الثاني، طلاب الثانوية العامة في تغريدة قال فيها: “أبنائي وبناتي الناجحين في امتحان التوجيهي، تملؤني السعادة في هذا اليوم الذي تبدأون فيه مرحلة جديدة من حياتكم، العلمية والعملية. أنتم فخر لي وللأردن الغالي، فسواعدكم هي التي تشق طريقنا نحو المستقبل، وبهمتكم ينهض وطننا ويزدهر إن شاء الله”.