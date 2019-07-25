ترامب يستخدم “الفيتو” ضد قرارات الكونغرس بمنع مبيعات الأسلحة لـ”البقرة الحلوب” وشقيقتها الإمارات

استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حق النقض “الفيتو” ضد ثلاثة قرارات للكونغرس من شأنها أن تمنع مبيعات الأسلحة “الطارئة” إلى السعودية والإمارات العربية.

وكشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل (جمهوري) في وقت متأخر بعد ظهر الأربعاء عن رسائل ترامب، التي تضمنت قرار النقض، لكي يتم تسجيلها في سجل مجلس الشيوخ.

وأكد مكتب ماكونيل أن ترامب اعترض على القرارات، وأصدرت الإدارة رسائل حول إخطارات الفيتو مساء الأربعاء.

ومن غير المتوقع أن يحصل الكونغرس على أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو، الذي استخدمه ترامب فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة.

وهذه هي المرة الثالثة، التي يستخدم فيها ترامب حق النقض (الفيتو)، لتدابير ضد السعودية.

واستندت إدارة ترامب في مايو/ أيار إلى حكم طارئ في القانون لكي تمرر مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات دون فترة مراجهة للكونغرس مدتها 30 يومًا.

وجادلت إدارة ترامب بأنه تم تبرير إعلان الطوارئ بناء على ما وصفته بأنه تهديدات متزايدة من إيران، ولكن هذه الخطوة أغضبت المشرعين، الذين اتهموا البيت الأبيض بمحاولة تجاوز الكونغرس.