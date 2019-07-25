أول رسالة للرئيس التونسي المؤقت عقب وفاة السبسي وصلت من سلطنة عُمان.. وهذا ما جاء ببرقية السلطان قابوس

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن محمد الناصر تولى رسميا رئاسة الجمهورية التونسية، عقب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، ما بعث له السلطان قابوس بن سعيد ببرقية تعزية في الرئيس الراحل.

ولفتت الوكالة إلى أنه حسب نص الدستور التونسي تولى “الناصر” رئاسة تونس، حيث يمنحه منصبه كرئيس لمجلس النواب هذا الحق وذلك عقب الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية وشغور منصبه.

محمد الناصر يتولى رسميا رئاسة الجمهورية التونسية حسب نص الدستور التونسي الذي يمنحه كرئيس لمجلس النواب هذا الحق وذلك عقب الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية وشغور منصبه pic.twitter.com/eCZ8apenXl — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 25, 2019

كما بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، برقية تعزية ومواساة إلى الدكتور محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية المؤقت، وذلك في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وترجل الرئيس التونسي اليوم عن عمر يناهز 93 عاما، فيما أعلنت رئاسة الحكومة الحداد سبعة أيام وتنكيس الأعلام بكافة المؤسسات الحكومية.

وتولى رئيس البرلمان محمد الناصر منصب رئاسة الجمهورية مؤقتا وفق ما يمليه دستور البلاد.

يشار إلى أن حافظ السبسي كان قد أكد -في وقت سابق اليوم- نقل والده مساء أمس إلى المستشفى، ووضعه في قسم الرعاية الفائقة، وعزا ذلك إلى آثار “تسمم غذائي” تعرض له مؤخرا.

وأضاف أن وضع والده ليس على ما يرام، لتعلن الرئاسة بعد ذلك ببضع ساعات وفاته.

وكان الباجي قايد السبسي نقل أواخر الشهر الماضي إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية وصفت بالخطيرة، ولم تحدد الرئاسة التونسية سبب مرضه، وبعد أيام غادر المستشفى ليعود إليه لاحقا لإجراء فحوص طبية.