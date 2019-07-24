“فيتش” تثبت سلطنة عُمان في تصنيف “+BB” بنظرة مستقبلية مستقرة.. هذا ما جاء بتقرير الوكالة الدولية

ثبتت وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني السلطنة في تصنيف “+BB” بنظرة مستقبلية مستقرة.

وجاء هذا التصنيف نتيجة امتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي.

وكالة #فيتش للتصنيف الائتماني تثبت #السلطنة في تصنيف "+BB" بنظرة مستقبلية مستقرة نتيجة امتلاكها مميزات هيكلية قوية إلى جانب استمرارها في عمليات التنويع الاقتصادي pic.twitter.com/L3ixF4eKrv — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 24, 2019

وبحسب تقرير وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، والذي نقلته وكالة الأنباء العُمانية فإن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية، على الرغم من ارتفاع العجز المالي والحساب الخارجي.

الوكالة تشير في تقريرها إلى أن السلطنة لديها مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 24, 2019

وأوضحت وكالة “فيتش” أن السلطنة تأمل من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م، وهذا يتضح عبر استمرار السلطنة في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام 2021م على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا.

وكالة "فيتش" توضح أن السلطنة تأمل من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م، — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 24, 2019

وأشار التقرير إلى أنه ضمن الإمكانات الجيدة التي تملكها السلطنة تحقيق معدلات نمو عالية وإيرادات حكومية كبيرة من خلال تنفيذ المشاريع الهيدروكربونية الجديدة كحقل خزان وحقل مبروك لإنتاج الغاز ، ومن المتوقع إنشاء مصنع جديد للغاز المسال في الدقم ومنشآت لتخزين الغاز الطبيعي في صحار.

وهذا يتضح عبر استمرارها في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام 2021م على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 24, 2019

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة على الرغم من التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة “أوبك” بتحديد كميات إنتاج النفط، حيث حققت السلطنة نموا بلغ 4ر3 في المائة في عام 2018 مقارنة بانكماش مقداره 9ر0 في المائة في عام 2017م، ويعزى هذا النمو المحقق في العام الماضي إلى زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 1ر6 في المائة ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1ر2 في المائة.