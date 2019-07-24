الممثلة السورية سوسن أرشيد
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“شاهد” ممثلة عربية شهيرة تعلن عن كامل دعمها للمثلية الجنسية: “دعوا الخلق للخالق”

كتب وطن
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تسببت الممثلة السورية ، في موجة غضب واسعة بين متابعيها بإعلانها دعمها الكامل للمثليين جنسيا معتبرة ذلك حرية شخصية لا دخل لأحد بها.

الفنانة السورية كتبت على صفحتها في “انستغرام” “أنا مع الحرية وحرية الفرد من حقه طالما أنها لم تتعد على حرية الآخر”.

وأضافت “قد تفاجئت كثيرا بالتعليقات والرسائل الجميلة المليئة بالإنسانية والحب وتقبّل الآخر من جميع فئات المجتمع” .

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أنا مع الحريّة وحريّة الفرد من حقّه طالما أنها لم تتعدى على حريّة الآخر. قد تفاجئت كثيراً بالتعليقات والرسائل الجميلة المليئة بالإنسانية والحب وتقبّل الآخر من جميع فئات المجتمع . كما وصلني الكثير من التعليقات والرسائل المليئة بالكراهية والشتم والقدح والذّم والجهل والخوف من أشخاص تمّ حصرهم بقوالب اجتماعية بالية لاذنب لهم فيها لم تترك لهم مجالاً أو فسحة لحريّتهم أو لعقولهم لاستيعاب الآخر المختلف. وقد وصل الجهل وقلّة المعرفة والتعتيم في مجتمعاتنا الى حد ان يخلط هؤلاء بين (LGBTQ) وبين المعتدين والمغتصبين ، واذا كان الموضوع محرّم ديني(تابو) فدعو الخلق للخالق ولا تمارسوا دوره على الأرض . الحياة جميلة باختلافاتها كن نفسك ودع الآخر يكون. إنني ادعم الحريّة الشّخصية لجماعة ميم (LGBTQ) فهم لم يتعدّوا على حقوق أحد ولم يؤذوا أحد فليس من حق أحد التّعدي على حقوقهم(هم لم ينظروا في فراشكم فلا تسترقوا النظر إلى فراشهم) . هذا ماصرّحت به وأعيد ،أما بالنسبة للاجتهادات الشخصية لبعض الصّحفيين الذين يتكلمون عن تصريحات لي من نسج تحليلاتهم المرتبطة بعوالمهم الداخلية وخيالهم وأحكامهم المسبقة فهذا شأنهم ولايمت لي بصلّة ودور المتلقي الفصل بين التصريح والتحليل كونو تحوّلت بعض أنواع الصحافة في بلداننا لصحافة صفراء ومن أراد معرفة ماأقول صفحتي موجودة ومتاحة للجميع. مع كامل محبّتي علّنا نصبح على عالم أجمل❤️#love #peace #humanity #Acceptance #support #lgbtq. Translation in instagram story. t ❤️❤️❤️

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وتابعت “كما وصلني الكثير من التعليقات والرسائل المليئة بالكراهية والشتم والقدح والذّم والجهل والخوف من أشخاص تمّ حصرهم بقوالب اجتماعية بالية لاذنب لهم فيها لم تترك لهم مجالا أو فسحة لحريّتهم أو لعقولهم لاستيعاب الآخر المختلف”.

وأكدت أرشيد  “قد وصل الجهل وقلّة المعرفة والتعتيم في مجتمعاتنا إلى حد أن يخلط هؤلاء بين وبين المعتدين والمغتصبين، وإذا كان الموضوع محرّم ديني (تابو) فدعو الخلق للخالق ولا تمارسوا دوره على الأرض” .

وأشارت “الحياة جميلة باختلافاتها كن نفسك ودع الآخر يكون”.

وقالت “إنني ادعم الحريّة الشخصية لجماعة ميم (LGBTQ) فهم لم يتعدوا على حقوق أحد ولم يؤذوا أحد فليس من حق أحد التّعدي على حقوقهم (هم لم ينظروا في فراشكم فلا تسترقوا النظر إلى فراشهم).

وختمت “هذا ماصرحت به وأعيد، أما بالنسبة للاجتهادات الشخصية لبعض الصحفيين الذين يتكلمون عن تصريحات لي من نسج تحليلاتهم المرتبطة بعوالمهم الداخلية وخيالهم وأحكامهم المسبقة فهذا شأنهم ولايمت لي بصلّة ودور المتلقي الفصل بين التصريح والتحليل كونو تحوّلت بعض أنواع الصحافة في بلداننا لصحافة صفراء ومن أراد معرفة ما أقول صفحتي موجودة ومتاحة للجميع. مع كامل محبّتي علّنا نصبح على عالم أجمل”.

وتسبب منشور “أرشيد” في موجة غضب واسعة بين متابعيها، الذين اتهموها بالتحريض على الفسق ونشر الفجور والرذيلة بزعم التحرر والحرية الشخصية.

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