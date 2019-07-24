شاهد| كيف تمكّنت فتاة مصرية نحيفة الجسد من قتل شاب قويّ البنية بـ 13 طعنة بعدما حاول اغتصابها؟؟

رغم مرور 14 يوماً على واقعة قتل شاب على يد فتاة بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، إلا أنه لا تزال هناك أسئلة وغموض حول تسديد الفتاة ذات الجسد النحيف، 13 طعنة للقتيل، الذي عرف عنه بأنه قوي البنية، من بينها طعنتان في ظهره.

وكانت الفتاة وتدعى “أميرة” 15 عاما أمسكت سكيناً كان بحوزة المجني عليه ويدعى “الأمير” 21 عاما، وسددت له 13 طعنة أودت بحياته، بعد أن حاول اغتصابها.

وبين تقرير الطب الشرعي أن الفتاة عذراء.

وبخصوص وجود طعنتين في ظهر المجني عليه فإنها نتيجة مطاردة وقعت بين الفتاة وبين القتيل.

وبحسب التحقيق، فقد حاول الشاب المجني عليه فتح حقيبة السيارة التي كان يستقلها بصحبة الفتاة لسحب قطعة حديد للاعتداء على الفتاة التي كانت تحمل السكين، وحينئذ اعتدت عليه الفتاة وسددت له طعنتين في الظهر، وفرت هاربة وطاردها القتيل حتى سقط جثة هامدة على بعد 15 مترا من السيارة، متأثرا بالطعنات التي تلقاها.

وكشفت المصادر أن أجهزة الأمن بالجيزة، قد توصلت إلى الشاب الذي كان يجلس بجوار السائق القتيل أثناء استقلال الفتاة السيارة من إحدى محطات البنزين، وتبين لرجال المباحث أنه يدعى أحمد وهو أحد أقارب الشاب القتيل وكان يستقل الميكروباص وعلم فيما بعد بالجريمة، ولكنه نزل من السيارة وترك السائق والفتاة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العياط، أصدر قرارا بتجديد حبس الفتاة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة.بحسب “الوطن” المصرية

ونسبت جهات التحقيق للفتاة تهمة القتل العمد بعد أن اعتدت على المجني عليه بسكين وسددت له 13 طعنة.

وتمت مواجهة الفتاة بالفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهي تظهر فيه وكانت تستقل السيارة الميكروباص مع الشاب “القتيل”، وكان يركب بجواره شاب آخر.