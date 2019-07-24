بينما “تستأسِدْ” السعودية على القطريين وتحرمهم من الحج.. “شاهد” ترحيب حار بـ”الفارسية” بحجاج إيران

بينما يستأسد الإعلام السعودي ومسؤولو المملكة في تصريحاتهم ضدّ دولة قطر، ويتواصل منع الحجاج القطريين من أداء المناسك منذ فرض الحصار، ظهر عناصر الجوازات السعودية وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين بـ”اللغة الفارسية”.
ويُظهر المقطع عناصر الجوازات في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين باللغة الفارسية.
وانتقد العديد من المغردين الخطوة مشيرين إلى أن المملكة المتناقضة ترحب بالحجاج الإيرانيين وتمنع القطريين بحجة أن قطر “عميلة” لطهران.
وكانت المملكة العربية السعودية زعمت في بيان لها أنها سمحت للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج، وفتحت لهم رابطا إلكترونيا للتسجيل، ورحبت بهم عبر جميع شركات الطيران باستثناء الحطوط الجوية القطرية.
بالمقابل، اتهمت الدوحة الرياض بوضع العراقيل أمام الحجاج القطريين والمقيمين في قطر.
وتجدد الدوحة، على الدّوام نفي الادعاءات السعودية منع مواطني البلاد من أداء فريضة الحج، وتتهم السعودية بـ”تسييس الفريضة الدينية”.
وتطالب قطر السلطات السعودية بإزالة العراقيل التي تواجه سفر مواطني البلاد إلى المشاعر المقدسة، حيث لم لم يستجب الطرف السعودي حتّى الآن لذلك، إذ أن المنفذ البري بين البلدين ما يزال مغلقًا، كما يستمر منع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى مدينة جدة، القريبة من مكة المكرمة، غربي المملكة.
يُضاف إلى ذلك استمرار غياب آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحج للمقيمين في قطر، عدا عن مواصلة “الخطاب الإعلامي المؤجج للمشاعر ضد المواطنين القطريين وبشكل ممنهج”، ما من شأنه تعكير أجواء الحج وتعريض مواطني البلاد للخطر.