بينما “تستأسِدْ” السعودية على القطريين وتحرمهم من الحج.. “شاهد” ترحيب حار بـ”الفارسية” بحجاج إيران

بينما يستأسد الإعلام السعودي ومسؤولو المملكة في تصريحاتهم ضدّ دولة قطر، ويتواصل منع الحجاج القطريين من أداء المناسك منذ فرض الحصار، ظهر عناصر الجوازات السعودية وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين بـ”اللغة الفارسية”.

ويُظهر المقطع عناصر الجوازات في مطار الملك عبد العزيز في جدة، وهم يرحبون بالحجاج الإيرانيين باللغة الفارسية.

الترحيب بالأشخاص من خلال لغتهم في دولة أخرى يدل على وجود اهتمام بالتفاصيل التي تصنع انطباعات متميزة، هنا الجوازات السعودية ترحب بالحجاج الإيرانيين باللغة الفارسية، الإهتمام الدقيق بتفاصيل الاتصال والعلاقات العامة أمر مبهج وتطور القطاعات الحكومية فيها يستحق الإشادة. pic.twitter.com/Z9m6Py6wjU — طارق الأحمري (@ttalahmari) July 22, 2019

وانتقد العديد من المغردين الخطوة مشيرين إلى أن المملكة المتناقضة ترحب بالحجاج الإيرانيين وتمنع القطريين بحجة أن قطر “عميلة” لطهران.

في مطارات السعودية..

يتم الترحيب بالحجاج الإيرانيين (باللغة الفارسية)

بينما حجاج قطر يتم منعهم والتضييق عليهم لأنهم "عملاء للإيرانيين pic.twitter.com/V8jOPWz7Mm — Mohammed Alsulaiti (@Mohamme52772660) July 24, 2019

وكانت المملكة العربية السعودية زعمت في بيان لها أنها سمحت للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج، وفتحت لهم رابطا إلكترونيا للتسجيل، ورحبت بهم عبر جميع شركات الطيران باستثناء الحطوط الجوية القطرية.

بالمقابل، اتهمت الدوحة الرياض بوضع العراقيل أمام الحجاج القطريين والمقيمين في قطر.

وتجدد الدوحة، على الدّوام نفي الادعاءات السعودية منع مواطني البلاد من أداء فريضة الحج، وتتهم السعودية بـ”تسييس الفريضة الدينية”.

وتطالب قطر السلطات السعودية بإزالة العراقيل التي تواجه سفر مواطني البلاد إلى المشاعر المقدسة، حيث لم لم يستجب الطرف السعودي حتّى الآن لذلك، إذ أن المنفذ البري بين البلدين ما يزال مغلقًا، كما يستمر منع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى مدينة جدة، القريبة من مكة المكرمة، غربي المملكة.

يُضاف إلى ذلك استمرار غياب آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحج للمقيمين في قطر، عدا عن مواصلة “الخطاب الإعلامي المؤجج للمشاعر ضد المواطنين القطريين وبشكل ممنهج”، ما من شأنه تعكير أجواء الحج وتعريض مواطني البلاد للخطر.