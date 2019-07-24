الذباب يروج لوفاة أردوغان.. مستشار الرئيس التركي ينفي ويكشف سبب غيابه

أكد مستشار الرئيس التركي ياسين آقطاي، عدم صحة شائعات تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان.

“آقطاي” وفي توضيح لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال إن “هذه الأنباء لا تطابق الواقع.. كل عام وفي هذا التوقيت بالذات، كما جرت العادة، فإن رئيسنا يكون في إجازة رسمية”.

وأضاف أن “غيابه خلال هذه الفترة بالذات يخلق جوا مناسبا لمثل هذه الشائعات”.

ووفقا لآقطاي، فإن جيشا من “الذباب الإلكتروني” يقف خلف نشر شائعة وفاة الرئيس أردوغان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.