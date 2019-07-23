“من قطر الخير والصمود الى عُمان التاريخ والحضارة” .. هكذا هنّأ مسؤولون وكُتّاب قطريون أشقاءهم في السلطنة بـ”يوم النهضة”
احتفلت سلطنة عمان الثلاثاء “23 تموز 2019″، بذكرى “يوم النهضة المباركة”، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد في 23 يوليو/تموز 1970.
وبهذه المناسبة، هنأ مسؤولون وكُتاب وإعلاميون ومغرّدون قطريون، أشقاءهم في سلطنة عمان بـ”يوم النهضة”، متمنّين للسلطنة الإزدهار والتقدّم في ظلّ قيادة السلطان قابوس .
وفي هذا الإطار هنّا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، العمانيين بالذكرى قائلا:” نهنئ أشقائنا في سلطنة #عمان الحبيبة قيادةً و شعباً بمناسبة #يوم_النهضة .. أدام الله الأمن و الاستقرار و الازدهار وكل عام والجميع بخير”.
من جهتها كتبت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر مُهنئةً: ” نزفّ خالص التهاني والمحبة إلى سلطنة عمان الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة #يوم_النهضة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله. جمعت السلطنة جمال وشموخ وطيبة المكان والإنسان، أدام المولى عزّ وجلّ عزها وازدهارها”.
أما الأكاديمية وعضو مجلس الشورى القطري هند المفتاح فقالت بهذه المناسبة: ” من قطر الخير والصمود .. الى أهلنا في سلطنة عمان الحبيبة خالص الأمنيات بمناسبة ذكرى #٢٣يوليو_المجيد أعادها الله على عُمان قادةً وحكومةً وشعباً بأمن وأمان واستقرار وعز وازدهار وعلى السلطان قابوس بخير وصحة وعافية”.
أما الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي فبارك للعمانيين بيوم النهضة، وقال في تغريدة: ” نبارك للشقيقة #سلطنة_عمان .. سلطانا حكيما وشعبا كريما بمناسبة #يوم_النهضة_المباركة الذي يصادف مروره 49 عاما ..حفظ الله #عمان وقائدها وشعبها .. وأن يديم عليهم الأمن والأمان والإستقرار .. وينعم عليهم بمزيد من التقدم والإزدهار .. سلمت #عمان .. التاريخ والحضارة ..”.
وقال المذيعة القطرية ابتسام الحبيل: ” #عُمان دمتِ أبيه ودام #السلطان_قابوس قائداً حُراً بروحٍ بالعطاء سخيه”.
كما هنّأت الشيخة القطرية مريم آل ثاني بالمناسبة: “كل عام و #سلطان_عُمان حكومةً وشعباً بخير وأمن وأمان بمناسبة #يوم_النهضة”.
ويحتفي العمانيون بيوم النهضة، مؤكدين أن تولي السلطان “قابوس” السلطة في البلاد كان لحظة فارقة لتحويل خط السلطنة من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة باقتصاد مميز، وتلعب دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي عبر انتهاج مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الغير.
ويشعر العمانيون في هذا اليوم بالاعتزاز والفخر بما تم إنجازه وتحقيقه بمرور49 سنة من قيادة السلطان “قابوس” من خلال رؤيته وحكمته وبجهوده التي بها أصبحت عمان كما أرادها وخطط لها واحة أمان وازدهار ودولة بناء وتنمية.
وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار.