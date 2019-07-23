“من قطر الخير والصمود الى عُمان التاريخ والحضارة” .. هكذا هنّأ مسؤولون وكُتّاب قطريون أشقاءهم في السلطنة بـ”يوم النهضة”

احتفلت سلطنة عمان الثلاثاء “23 تموز 2019″، بذكرى “يوم النهضة المباركة”، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد في 23 يوليو/تموز 1970.

وبهذه المناسبة، هنأ مسؤولون وكُتاب وإعلاميون ومغرّدون قطريون، أشقاءهم في سلطنة عمان بـ”يوم النهضة”، متمنّين للسلطنة الإزدهار والتقدّم في ظلّ قيادة السلطان قابوس .

وفي هذا الإطار هنّا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، العمانيين بالذكرى قائلا:” نهنئ أشقائنا في سلطنة #عمان الحبيبة قيادةً و شعباً بمناسبة #يوم_النهضة .. أدام الله الأمن و الاستقرار و الازدهار وكل عام والجميع بخير”.

نهنئ أشقائنا في سلطنة #عمان الحبيبة قيادةً و شعباً بمناسبة #يوم_النهضة .. أدام الله الأمن و الاستقرار و الازدهار وكل عام والجميع بخير 🇴🇲🇶🇦 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) July 23, 2019

من جهتها كتبت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر مُهنئةً: ” نزفّ خالص التهاني والمحبة إلى سلطنة عمان الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة #يوم_النهضة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله. جمعت السلطنة جمال وشموخ وطيبة المكان والإنسان، أدام المولى عزّ وجلّ عزها وازدهارها”.

نزفّ خالص التهاني والمحبة إلى سلطنة عمان الشقيقة 🇴🇲 حكومةً وشعباً بمناسبة #يوم_النهضة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله. جمعت السلطنة جمال وشموخ وطيبة المكان والإنسان، أدام المولى عزّ وجلّ عزها وازدهارها. pic.twitter.com/WmaO8uDclm — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) July 23, 2019

أما الأكاديمية وعضو مجلس الشورى القطري هند المفتاح فقالت بهذه المناسبة: ” من قطر الخير والصمود .. الى أهلنا في سلطنة عمان الحبيبة خالص الأمنيات بمناسبة ذكرى #٢٣يوليو_المجيد أعادها الله على عُمان قادةً وحكومةً وشعباً بأمن وأمان واستقرار وعز وازدهار وعلى السلطان قابوس بخير وصحة وعافية”.

من قطر الخير والصمود ..

الى أهلنا في سلطنة عمان الحبيبة

خالص الأمنيات بمناسبة ذكرى #٢٣يوليو_المجيد

أعادها الله على عُمان قادةً وحكومةً وشعباً بأمن وأمان واستقرار وعز وازدهار

وعلى السلطان قابوس بخير وصحة وعافية.

وكل #يوم_النهضة_23_يوليو pic.twitter.com/9fCAZxhSxg — د. هند المفتاح #تميم_المجد (@halmuftah) July 23, 2019

أما الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي فبارك للعمانيين بيوم النهضة، وقال في تغريدة: ” نبارك للشقيقة #سلطنة_عمان .. سلطانا حكيما وشعبا كريما بمناسبة #يوم_النهضة_المباركة الذي يصادف مروره 49 عاما ..حفظ الله #عمان وقائدها وشعبها .. وأن يديم عليهم الأمن والأمان والإستقرار .. وينعم عليهم بمزيد من التقدم والإزدهار .. سلمت #عمان .. التاريخ والحضارة ..”.

نبارك للشقيقة #سلطنة_عمان .. سلطانا حكيما وشعبا كريما بمناسبة #يوم_النهضة_المباركة الذي يصادف مروره 49 عاما ..

حفظ الله #عمان وقائدها وشعبها .. وأن يديم عليهم الأمن والأمان والإستقرار .. وينعم عليهم بمزيد من التقدم والإزدهار ..

سلمت #عمان .. التاريخ والحضارة .. pic.twitter.com/GvAC6B9mp8 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 23, 2019

وقال المذيعة القطرية ابتسام الحبيل: ” #عُمان دمتِ أبيه ودام #السلطان_قابوس قائداً حُراً بروحٍ بالعطاء سخيه”.

كما هنّأت الشيخة القطرية مريم آل ثاني بالمناسبة: “كل عام و #سلطان_عُمان حكومةً وشعباً بخير وأمن وأمان بمناسبة #يوم_النهضة”.

كل عام و #سلطان_عُمان حكومةً وشعباً بخير وأمن وأمان بمناسبة #يوم_النهضة 🇶🇦🇴🇲 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 23, 2019

كل عام وصاحب الجلالة السلطان #قابوس بخير والله يمده بالصحة والعافية ، و #عمان العظيمة بشعبها في خير وإزدهار .. ومن تقدم الى تقدم في ظل القيادة الحكيمة 🇴🇲♥️#يوم_النهضه_المباركه #قطر pic.twitter.com/mFwcIxR1ZO — خالد جاسم (@khalidjassem74) July 23, 2019

يسرني ان ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى اهلنا في سلطنة عمان سلطانا وشعبا بمناسبة حلول #يوم_النهضة_المباركة_23_يوليو سائلا المولى عز وجل ان يديم الامن والامان على سلطنة عمان.ومن القلب اقول شكرا لكم يا اهلنا في عمان على مواقفكم المشرفة ودفاعكم عن قطر🇴🇲💐@sur120073217 — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) July 23, 2019

ويحتفي العمانيون بيوم النهضة، مؤكدين أن تولي السلطان “قابوس” السلطة في البلاد كان لحظة فارقة لتحويل خط السلطنة من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة باقتصاد مميز، وتلعب دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي عبر انتهاج مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الغير.

ويشعر العمانيون في هذا اليوم بالاعتزاز والفخر بما تم إنجازه وتحقيقه بمرور49 سنة من قيادة السلطان “قابوس” من خلال رؤيته وحكمته وبجهوده التي بها أصبحت عمان كما أرادها وخطط لها واحة أمان وازدهار ودولة بناء وتنمية.

وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار.