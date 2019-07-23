كاتب سعودي “متصهين” يدعو إسرائيل إلى ترحيل الفلسطينيين إلى وطنهم الحقيقي “الأردن”!

دعا الكاتب السعودي المتصهين، عبد الحميد الغبين، إسرائيل إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم كونهم “بلاء هذه الأمة”. حسب ادعائه.

وقال الغبين في تغريدة خبيثة رصدتها “وطن”، “دافعت عن فلسطين، والفلسطينيين سنوات طويلة وخسرت الكثير على الصعيد المهني والمالي “، متابعاً هذيانه بالقول :” كنت أظن أنهم أصحاب قضية عادلة وتناسينا أنهم هم بلاء هذه الأمة والخلاص منهم باي طريقة خلاص ل 500 مليون عربي من التشرذم والضياع “.!

وأضاف الكاتب المتصهين الذي يسبح بحمد إسرائيل قائلاً :” علينا أن نشجع إسرائيل بطردهم إلى وطنهم الحقيقي الأردن فهذا مكانهم”.

دافعت عن #فلسطين والفلسطينيين سنوات طويلة وخسرت الكثير على الصعيد المهني والمالي..

كنت أظن أنهم أصحاب قضية عادلة وتناسينا أنهم هم بلاء هذه الأمة والخلاص منهم باي طريقة خلاص ل 500 مليون عربي من التشرذم والضياع.

علينا أن نشجع #إسرائيل بطردهم إلى وطنهم الحقيقى #الأردن فهذا مكانهم. pic.twitter.com/qPR5Cw1uj1 — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) July 22, 2019

وكان الغبين المعروف عنه صهيونيته ودفاعه المستميت عن إسرائيل في كل المناسبات، قد علق غاضباً على طرد المطبع السعودي محمد سعود من المسجد الأقصى أمس الاثنين، على يد أشبال القدس الذين ثاروا غاضبين من التطبيع الاسرائيلي.

ومنذ صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان -في يونيو 2017- بدأ الحديث المباشر والعلني عن التطبيع، ونحا بعض المثقفين المحسوبين على السلطة إلى تفكيك المقاربات السابقة للتطبيع، وإحالة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي إلى “العقدة النفسية”، وهي المقاربة نفسها التي اعتمدها الرئيس الراحل أنور السادات في زيارة القدس في 19 نوفمبر 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب ديفد في سبتمبر 1978.

وإضافة إلى مدير الاستخبارات السابق تركي الفيصل، وأنور عشقي الكاتب والضابط السابق والمحلل الإستراتيجي، فقد انبرت أقلام سعودية عديدة للتنظير للعلاقات “الإيجابية” مع إسرائيل، وزادت جرعة الترويج للتطبيع ومساحته الإعلامية متزامنة مع تقارير إسرائيلية وغربية عن خطوات رسمية في شكل زيارات واجتماعات ومشاريع مشتركة، وتدور كلها حول شخص ولي العهد محمد بن سلمان.