بعد طرد المتصهين السعودي.. “شاهد” هذا ما فعله أشبال فلسطين مع مُطبع أردني آخر في القدس

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر اعتداء مجموعة من الفلسطينيين على ناشط أردني ضمن الوفد العربي الذي يزور إسرائيل حاليا، ليلحق بزميله السعودي المتصهين محمد سعود الذي بصق عليه أطفال فلسطين وأهانوه في مشهد لاقى استحسان الكثير من مرتادي مواقع التواصل.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع لحظة طرد وإهانة المطبع الأردني، من قبل أشبال فلسطين أثناء مروره بمنطقة تجارية قريبة من القدس.

وأعلنت “وزارة الدفاع الإسرائيلية” سابقا، قيام وفد من الإعلاميين والمدونين العرب بزيارة إلى “إسرائيل”، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية.

ووفق الوزارة فإن الوفد يتكون من 6 أشخاص من السعودية والعراق والأردن وهم طلاب وأكاديميون وكتاب.

ونددت نقابتا الصحفيين الفلسطينيين والعراقيين بالزيارة، وتوعدت الأخيرة بمعاقبة الصحفيين العراقيين الذين يزورون فلسطين المحتلة.

وقالت النقابة العراقية في بيان لها :ان نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر وبشدة تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي.

واكدت النقابة انها ستتخذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لـ’إسرائيل’ الان ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة .

وقد أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مشاركة صحفيين عرب في أي لقاءات أو أنشطة خلال زيارتهم لفلسطين المحتلة، واعتبرت النقابة ذلك خطوة تطبيعية مع سلطات الاحتلال، وطعنة لمواقف النقابة المناهضة للتطبيع.

ودعت النقابة الاتحاد العام للصحفيين العرب ونقابات وجمعيات الصحفيين في الدول العربية إلى الالتزام بقرارات ومبادئ الاتحاد، كما طالبت بمحاسبة كل صحفي يشارك في مثل هذه الزيارات والأنشطة.

وطالبت النقابة الصحفيين العرب بالاصطفاف والانحياز لنضال الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته.

وأدانت فصائل فلسطينية ايضا الزيارة، وأكدت أنها تشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدانت حركة حماس، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، هذه “الزيارة التطبيعية المرفوضة”، مؤكدة أن “هذه الزيارة تتناقض مع شرف مهنة الإعلام؛ التي تعتمد على فضح المجرمين وليس التطبيع معهم”.